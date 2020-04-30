Прошло 11 лет со дня трагедии в АГНА

Сегодня – 11-я годовщина трагедии, произошедшей в Азербайджанской государственной нефтяной академии (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности).
30 апреля 2009 года в здание академии ворвался вооруженный молодой человек и убил 12 человек, 13 ранил. Затем убийца застрелился.
В ходе следствия было установлено его имя - им оказался гражданин Грузии Фарда Гадиров.
Как установило следствие, заказчиком теракта является армянин Мардун Григорьевич Гумашьян (1951 года рождения), проживавший в Грузии. По линии Интерпола М.Гумашьян объявлен в международный розыск.
В связи с самоубийством Ф.Гадирова уголовное дело в его отношении было прекращено.
Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям 10 августа 2010 года сообщники Ф.Гадирова – Надир Алиев, Джавидан Амиров, Наджаф Сулейманов – приговорены к пожизненному заключению, Ариз Габулов – к 11 годам лишения свободы.
После трагедии Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение, согласно которому семьям погибших и раненых была оказана помощь.
Редакция 1news.az выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших.
Allah rəhmət eləsin!
Тимур Рзаев