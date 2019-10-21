Ройа вновь номинирована на престижную турецкую премию – ФОТО

Заслуженная артистка Азербайджана Ройа вновь номинирована на турецкую премию «Altın Kelebek» (Золотая бабочка).

В 2019 году «Altın Kelebek» будет вручаться в 46-й раз – премия является одной из самых значимых и весомых в турецком шоу-бизнесе и впервые из азербайджанских звезд ее удостоилась Ройа, заслуженно получив «бабочку» в номинации «Azerbaycan'ın En Parlak Yıldızı» в 2017 году.

Спустя два года заслуженная артистка вновь претендует на «Altın Kelebek» в той же номинации, где вместе с Ройей за заветную статуэтку борются следующие азербайджанские артисты – Азад Шабанов, Эльчин Джафаров, Гюнай Зейналлы, Хайям Нисанов, Мурад Ариф, Нура Сури, Оксана Расулова, Пярвин Абиева и Севда Яхъяева.

Победитель в номинации «Azerbaycan'ın En Parlak Yıldızı» будет определен по результатам online голосования, которое проводиться по ссылке.

Напомним, что в 2018 году обладательницей премии «Altın Kelebek» в номинации «Певица года в Азербайджане» стала суперзвезда азербайджанского шоу-бизнеса, народная артистка Айгюн Кязимова.

В.Ф, Г.Р.