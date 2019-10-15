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Салех Мамедов примет жителей западного региона Азербайджана

Сегодня в 09:43 ~ 1 минута на чтение 304
Салех Мамедов примет жителей западного региона Азербайджана

Руководитель Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Салех Мамедов проведет прием граждан.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, С.Мамедов  в пятницу, 18 октября, примет жителей Газахского и Агстафинского районов Азербайджана.

Прием состоится в Центре Гейдара Алиева в Газахе и начнется в 12:00.

Кроме того, заместитель С.Мамедова - Эвяз Годжаев - 18 октября примет граждан в Товузском районе, в Центре Гейдара Алиева. На прием могут прийти жители Товузского района, он начнется в 11:00.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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