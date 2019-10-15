Саялы Садыгова: Азербайджанцы не могут называть своих детей русскими именами

Заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабинете министров профессор Саялы Садыгова ответила на возмущение пользователей социальной сети Facebook относительно очередного запрета на определенные имена.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, больше всего люди возмутились запретом на имя Саида.

Они также задались вопросом: "Неужели имя Уйгуня более приятно для слуха, чем Саида?".

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Однако, как заявила Саялы Садыгова в своем интервью, запрещена форма написания Saida, а само имя разрешено и должно писаться Səidə, чтобы не противоречить правилам азербайджанского языка.

«Есть правила, которым нужно следовать, чтобы защитить азербайджанский язык от внешнего воздействия. Вы можете быть Саидой, но писаться имя будет по-другому. У нас есть европейские имена, на которые никаких запретов не наложено, несмотря на то, что звучат они не по-азербайджански. Запрещена не только форма написания имени Саида, но и другие имена. Вы же не станете называть своего ребенка Петром или Павлом? Это русские имена, и азербайджанцы не могут(!) называть ими своих детей. Нашими учеными построена целая система имен, и наша цель защитить язык, а не исказить его. Запрещено также имя Татьяна. Мы не можем привнести русское имя в Азербайджан. Представители любых других национальностей могут называть своих детей как угодно, но не азербайджанцы. Мы действуем в соответствии с нормами литературного языка», - отметила С.Садыгова.

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