СМИ: СГБ задержала главу ИВ одного из районов Азербайджана - ФОТО

~ 1 минута на чтение 1645

Спецназ Службы государственной безопасности (СГБ) провел масштабную спецоперацию в здании Исполнительной власти (ИВ) Билясуварского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на BakuPost, в результате спецоперации глава Исполнительной власти Махир Гулиев, его первый заместитель, председатель муниципалитета района, главврач центральной больницы, начальник жилищно-эксплуатационного участка и ряд других должностных лиц задержаны и будут доставлены в Баку.

Спецоперацию провели после многочисленных обоснованных жалоб на присвоение чиновниками финансовой помощи, предоставляемой государством населению района в условиях карантинного режима.

Махир Гулиев является главой Исполнительной власти Билясуварского района с 2011 года. Начинал свою карьеру в 1975 году простым рабочим в колхозе в Кяльбаджарском районе Азербайджана.

Отметим, что ряд СМИ распространил информацию, что вместе с главой ИВ в ходе спецоперации задержан и сотрудник Центра занятости населения в Билясуварском районе Мубариз Мустафаев.

Однако, как заявил 1news.az руководитель пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, М.Мустафаев не является сотрудником данного центра.

«Некоторое время назад за допущенные ошибки он был уволен из Центра занятости Билясуварского района», - подчеркнул Ф.Талыбов.

Тимур Рзаев, Э.Т.