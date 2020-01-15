США и Китай готовятся подписать первую часть торговой сделки

Китайцев обяжут в течение двух лет закупить американские товары и услуги на 200 миллиардов долларов.

Речь идет о промышленных товарах, энергетике, продукции сельского хозяйства, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

Дональд Трамп анонсировал подписание сделки именно в среду или чуть позже. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыл для этой цели в Вашингтон. Казначейство США ранее перестало считать Китай страной, манипулирующей курсом национальной валюты.

Торговая война Вашингтона и Пекина длится полтора года. Итоги, по оценкам экономистов, неутешительны. От протекционистских мер Трампа в виде повышенных пошлин на китайский импорт пострадали в первую очередь рядовые американцы, потеряв миллиарды долларов, пишет BBC.

В ближайшее время США и Китай приступят к переговорам по второму этапу торговой сделки.

«Эхо Москвы»