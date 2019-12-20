Стало известно имя нового главного тренера «Арсенала»

Лондоский «Арсенал» назначил на пост главного тренера клуба Мигеля Артету, сообщает официальный сайт клуба.

Срок соглашения между 37-летним специалистом и «канонирами» составляет 3,5 года.

Артета был помощником главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, но покинул должность ради новой работы.

«Арсенал» занимает десятое место в Английской премьер-лиге (АПЛ), набрав 22 очка.

Стоит отметить, что Артета играл за «канониров» с 2011 по 2016 год. Также игрок известен по выступлениям за английский «Эвертон», шотландский «Рейнджерс» и французский «ПСЖ».

Gazeta.ru