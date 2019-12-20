Сын арестованного главы ИВ Агстафинского района уволен из органов прокуратуры

Сын экс-главы Исполнительной власти Агстафинского района Азербайджана Низамеддина Гулиева уволен с работы.

Как сообщает 1news.az, об этом сказал начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана Кямран Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам работы управления в 2019 году.

Он отметил, что на основании собственного заявления Рамала Гулиева соответствующим приказом генерального прокурора Закира Гаралова он был освобожден от занимаемой должности.

Рамал Гулиев работал следователем Главного управления по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры, но сейчас уже не работает в этом управлении.

Напомним, что его отец - глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев – ранее был арестован сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) за взяточничество в крупном размере, присвоение и злоупотребление служебными полномочиями.

Тимур Рзаев, Э.Т.