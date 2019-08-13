Тенор Пласидо Доминго вовлечен в сексуальный скандал

Компания «скандальных разоблачений», начатая в Соединенных Штатах с дела известного голливудского продюсера Харви Вайнштена и спровоцировавшая лавину признаний обиженных женщин #МeТoo, грозит возобновиться с новой силой.

На этот раз удар обрушился на известного оперного певца Пласидо Доминго. Сразу девять женщин выступили с обвинениями в его адрес, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Восемь певиц и одна танцовщица рассказали, что сталкивались с неподобающим поведением музыканта, начиная с 1980-х годов.

Одна из женщин призналась, что однажды Доминго засунул ей руку под юбку, а другие вспомнили, что он насильно целовал их в губы. Они также считают, что отказ от контакта с артистом негативно повлиял на их карьеру.

«Бизнес-ланч — это не странно. Странно, когда кто-то пытается взять тебя за руку во время делового ланча или кладет руку тебе на колено. Он всегда как-то трогал тебя и всегда целовал», — поделилась одна из исполнительниц.

Отмечается, что сотрудники Associated Press пообщались почти с 30 работавшими с Доминго людьми, которые подтвердили, что он часто вел себя неподобающим образом, особенно в отношении молодых женщин.

78-летний певец ответил журналистам, что ему жаль, если он заставил кого-то испытывать дискомфорт, и добавил: «Я признаю, что правила и стандарты, по которым мы живем сегодня, сильно отличаются от тех, что были в прошлом».

Пласидо Доминго — один из наиболее известных в мире теноров. Он выступает на оперной сцене на протяжении 50 лет. За это время Доминго исполнил более 140 ведущих оперных партий.

Певец является обладателем 14 премий «Грэмми», в том числе за записи к постановкам «Аида» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе и «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.

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