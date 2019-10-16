Тестовое вещание цифрового радио в Баку и на Абшеронском полуострове прошло успешно

Производственное объединение «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь» Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики впервые на территории страны осуществило тестовое вещание цифрового радио Европейского стандарта DAB+ (Digital Audio Broadcasting) в Баку и на Абшеронском полуострове.

Пресс-служба Министерства транспорта, связи и высоких технологий отмечает в своем сообщении, что с целью внедрения цифрового радио стандарта DAB+ в Бакинской телебашне были установлены и введены в эксплуатацию основное станционное оборудование, цифровой радиопередатчик мощностью 1 кВт и антенная система конфигурации 1x6.

В результате впервые в Азербайджане с 26 августа 2019 года в Баку и на Абшеронском полуострове на частоте 218,6 МГц (11B) в одном пакете началось цифровое тестовое вещание 12 радиопрограмм – Азербайджанское радио, İctimai FM, Araz FM, Radio Antenn, Lider FM, Space FM, Media FM, Xəzər FM, компании Radio Qrup, Avto Radio FM, Asan FM, Azad Azərbaycan FM.

Благодаря соответствующим работам по радиомониторингу, проведенным Государственным управлением радиочастот Министерства транспорта, связи и высоких технологий, был обеспечен устойчивый прием цифрового радиосигнала на всей территории Баку и Абшеронского полуострова.

В настоящее время цифровое радио стандарта DAB+ транслируется параллельно аналоговому радиовещанию в диапазоне FM. В будущем при широком распространении в Азербайджане радиоприемников, поддерживающих стандарт DAB+, в регионах страны станет также возможным осуществление трансляции цифрового радио.

Информация о запуске цифрового радиовещания стандарта DAB+ в нашей стране доступна в базе данных самой влиятельной в мире Международной отраслевой организации WorldDAB, функционирующей в Европейском вещательном союзе в Женеве, и официального интернет-ресурса www.worlddab.org. Таким образом, Азербайджан вошел в список, в котором состоят всего 27 стран.

Отметим, что, как и в цифровом телевизионном вещании, так и в цифровом радиовещании можно осуществлять трансялцию и прием радиопрограмм в одном пакете.

Цифровое радиовещание обеспечивает более эффективное использование радиочастотного спектра, более устойчивый прием радиосигналов, передачу информации в видео, графической и текстовой форме на одной полосе частот, а также обладает преимуществом вещания в режиме одночастотной сети (SFN).

Кроме того, данный вид вещания дает возможность устойчивого приема в любой точке зоны действия радиосигнала независимо от скорости автомобиля, поезда и других движущихся объектов, в которых установлен приемник.

Также отметим, что для приема цифрового радио в доме и автомобилях требуется наличие приемников, поддерживающих стандарт DAB+. Автомобили, произведенные в Европе после 2012 года, имеют радиоприемники, поддерживающие этот стандарт. Они могут принимать цифровое радио после загрузки соответствующего программного обеспечения.

В.Ф, Г.Р.