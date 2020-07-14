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7 тысяч человек обратились в Минобороны, изъявив желание принять участие в боевых действиях 

Сегодня в 14:52 ~ 1 минута на чтение 1408
7 тысяч человек обратились в Минобороны, изъявив желание принять участие в боевых действиях 
В связи с ситуацией, сложившейся в последние дни в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, тысячи сыновей и дочерей Азербайджана - патриотов своей Родины, наши соотечественники, проживающие за рубежом, военнослужащие в запасе, инвалиды и ветераны войны обращаются в Министерство обороны с просьбой призвать их на военную службу и задействовать в боевых операциях с целью поддержки нашей армии. 
 
Об этом 1news.az сообщили в Министерстве обороны. 
 
Отмечается, что с 13 по 17 июля в Министерство обороны поступило около 7000 обращений по этому вопросу. 
 
Министерство обороны приветствует и благодарит весь народ, каждого обратившегося гражданина за солидарность и поддержку нашей армии. 
 
«Как было отмечено в выступлении Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева на заседании Кабинета министров 15 июля, граждане, желающие поступить на военную службу, могут подать свои анкетные данные в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу. 
 
Заявляем, что Азербайджанская армия решительно пресекает и впредь будет пресекать любые провокации и атаки противника», - говорится в сообщении Минобороны. 
 
С.Агаева

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