В Баку изменят стоимость проезда в автобусах в часы пик? - Подробности

Ряд СМИ со ссылкой на руководителя пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маиса Агаева распространил новость о том, что в столице будет изменена стоимость проезда в автобусах в часы пик.

И это станет возможным после полного перехода всех автобусов на карточную систему в конце этого года.

Но, как сообщил 1news.az сам Маис Агаев, эту идею он озвучил в эфире передачи «Hər şey daxil» на телеканале Xəzər TV не как конкретное предложение, а просто как возможное.

«Но ряд СМИ выдал эти мои мысли за новость о возможном повышении цен за проезд на автобусах, что вызвало обоснованное беспокойство граждан.

Хочу подчеркнуть, что ни о каком повышении цен и речи не может быть. Во-первых, цены устанавливает не БТА. Во-вторых, в передаче я привел в пример турецкий город Измир, в котором с этого года утром с 06:00 до 07:00 и вечером с 19:00 до 20:00 цены на общественный транспорт снижаются на 50%, чтобы привлечь в него как можно больше пассажиров.

Наша цель также стимулировать людей пользоваться общественным транспортом. А публикации о повышении цен за проезд на автобусах лживы», - подчеркнул М.Агаев.

Тимур Рзаев, Г.Р.