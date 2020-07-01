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В Баку ликвидируются полицейские посты и усиливается контроль во всех закрытых пространствах

Сегодня в 19:09 ~ 1 минута на чтение 7658
В Баку ликвидируются полицейские посты и усиливается контроль во всех закрытых пространствах

В связи с особым карантинным режимом, применяемым в нашей стране, специальные полицейские посты, установленные на улицах и проспектах, за исключением въездов и выездов из Баку, со 2 июля будут отменены, говорится в сообщении МВД.

«Причина заключается в том, чтобы обеспечить интенсивность движения на городских дорогах, привлечь больше сотрудников к контролю над ужесточенным особым карантинным режимом», - указали в МВД.

Отмечается, что после этого будет усилен контроль во всех закрытых пространствах города, чтобы граждане соблюдали требования карантинного режима, особенно использование медицинских масок и социальной дистанции.

«Количество пешеходных патрулей на улицах и проспектах, а также в пригородах будет увеличено, а наличие соответствующих разрешений на движение будет определяться камерами видеонаблюдения.

Все принятые меры служат обеспечению безопасности населения и защите его здоровья. Поэтому наши граждане обязаны соблюдать требования особого карантинного режима», - говорится в сообщении.

Эльшан Рустамов

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