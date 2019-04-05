В Баку в субботу ветрено и дождливо

В субботу, 18 января, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно и туман, осадков в основном не ожидается, но вечером и ночью местами возможны дожди.
По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, в течение дня будет преобладать сильный северо-западный ветер.
Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит от +2 до +4, днем - от +7 до +9.
Атмосферное давление поднимется до 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью в среднем будет равна 70-80%, днем - 50-55%.
В районах Азербайджана в субботу также в основном без осадков, однако вечером местами ожидаются дожди, в горной местности - снег. Местами туман, ветер преимущественно западный, днем местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит от -3 до +2, днем - от +7 до +11, в горах ночью - от -3 до -8, днем - от -3 до +2.
Гидрометцентр отмечает, что усиление холодного северного ветра на Абшероне в субботу окажет неблагоприятное воздействие на самочувствие метеочувствительных людей.
Елена Остапенко, Э.Т.