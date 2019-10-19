В воскресенье в Баку будет пасмурно

В воскресенье, 20 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается слабый туман, моросящий дождь, днем переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 15-17, днем - 21-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 75-85%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди, которые в некоторых местах могут принять интенсивный характер. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 12-17, днем - 21-26, в горах ночью - 6-11, днем - 13-18 градусов тепла.

Тимур Рзаев