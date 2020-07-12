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Подразделения вооруженных сил Армении совершили провокацию на Товузском направлении

Сегодня в 16:25 меньше минуты на чтение 2483
Подразделения вооруженных сил Армении совершили провокацию на Товузском направлении

Начиная с полудня 12 июля, подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны.

Имеются потери с обеих сторон. В настоящее время идут бои на этом направлении. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку. Общественность будет дополнительно проинформирована.

Эльшан Рустамов

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