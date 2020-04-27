Задержан мужчина, избивший ехавшего по правилам водителя в Баку – ВИДЕО

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Задержан мужчина, на дороге Зых - Промысловая в бакинском поселке Гарачухур избивший водителя за то, что тот ехал по правилам.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, водитель автомобиля марки Mercedes (госномер 99-RZ-878) напал на водителя автомобиля, ехавшего с максимально разрешенной скоростью 60 километров в час, так как ему показалось, что тот ехал медленно.

«Сотрудники 32-го отделения Управления полиции Сураханского района столицы задержали нападавшего. Собираются различные показания и документы, назначена судмедэкспертиза для установления тяжести полученных водителем травм. Потерпевший уже написал заявление. Вероятно, по итогам разбирательства дело направят в суд, который и вынесет свой вердикт», - подчеркнул В.Асадов, призвав водителей проявлять уважение друг к другу.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ВИДЕО – Avtosfer.az

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