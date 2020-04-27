В Баку водителя избили за то, что он ехал по правилам - ВИДЕОФАКТ

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На дороге Зых - Промысловая в бакинском поселке Гарачухур водителя избили за то, что он ехал по правилам.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, 26 апреля водитель автомобиля марки Mercedes (госномер 99-RZ-878) напал на водителя автомобиля, ехавшего с максимально разрешенной скоростью 60 километров в час, так как ему показалось, что тот ехал медленно.

«Пострадавшего оскорбили и ударили, после чего нападавший скрылся с места происшествия.

Потерпевший обратился в МВД на номер 102 с просьбой наказать нападавшего, по факту ведется разбирательство.

В свою очередь, я подал соответствующий рапорт руководству. Виновный будет установлен и наказан по закону, об этом сообщат общественности», - подчеркнул В.Асадов, призвав водителей проявлять уважение друг к другу.

Тимур Рзаев, Э.Т.