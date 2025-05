Hikmət Hacıyev rəsmi “X” hesabında Laçından görüntülər paylaşıb

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev rəsmi "X" hesabında Laçından paylaşım edib.

1news.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Laçın – gözəlliyi ilə heyran edən, vaxtilə 30 illik işğal və vandalizmdən yaralanmış, indi isə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Qafqazın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilmiş şəhər – bu gün - Azərbaycanın Müstəqillik Günündə - qürurla üç qardaş ölkənin: Azərbaycan, Pakistan və Türkiyənin Zirvə toplantısına ev sahibliyi edir!"

Laçın – a city that mesmerizes with its beauty, once scarred by 30 years of occupation and vandalism, now restored under the leadership of President Ilham Aliyev into one of the most beautiful cities in the Caucasus – proudly hosts today - on the Independence Day of Azerbaijan