Azərbaycan XİN Suriyaya başsağlığı verib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə Mar St. Elias kilsəsinə edilən terror aktını pisləyib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə xarici siyasət idarəsi "X" hesabında paylaşım edib.

"Qurbanların ailələrinə və əsassız zorakılıq aktından təsirlənən hər kəsə dərin hüznlə başsağlığı veririk. Suriya hökuməti və xalqı ilə həmrəy olduğumuzu bildirir, ekstremizmə qarşı birliyin vacibliyini vurğulayırıq", - deyə paylaşımda qeyd olunub.

Xatırladaq ki, Suriyada kilsəyə hücum nəticəsində 25 nəfər ölüb, 63 nəfər yaralanıb.

We strongly condemn the horrific terrorist attack on Mar St. Elias Church in Damascus, Syria.



We extend our deepest condolences to the families of the victims, and all those affected by this senseless act of violence.



We stand in solidarity with the government and people of… — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 23, 2025