 Kamaləddin Qafarov: “Böyük Qayıdış dövlətimizin prioritet proqramıdır” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Kamaləddin Qafarov: “Böyük Qayıdış dövlətimizin prioritet proqramıdır”

11:48 - Bu gün
Kamaləddin Qafarov: “Böyük Qayıdış dövlətimizin prioritet proqramıdır”

“Bu gün işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycanın apardığı iri miqyaslı bərpa və yenidənqurma işlərinin yüksək dinamikası imkan verir ki, həmin ərazilərə bir vaxtlar bu torpaqlarda yaşamış, lakin erməni işğalı dövründə öz dədə-baba yurdlarından qovulmuş soydaşlarımızın geri dönüşü də yüksək intensivliklə həyata keçirilsin. “Bu sözləri mətbuata açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov deyib.

O, bildirib ki, hazırda Böyük Qayıdış dövlət proqramının uğurla reallaşdırıldığı bölgələrimizdən biri də Kəlbəcər rayonudur. “Cənab Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın avqustun 21-də bu rayona etdikləri səfər ölkə ictimaiyyətinə Kəlbəcərdə aparılan işlərin böyük vüsətini bir daha tam dolğunluğu ilə nümayiş etdirdi.”

Millət vəkili vurğulayıb ki, dövlətimizin başçısının işğaldan azad edilmiş ərazilərə etdiyi hər bir səfəri bu torpaqlarda görülən işlərin mühüm prioritet istiqamətlərdən biri kimi xüsusi nəzarətdə saxlandığını təkrar-təkrar hər kəsin diqqətinə çatdırmış olur. “Bu proses görülən işlərin və həyata keçirilən Böyük Qayıdış dövlət proqramının önəmli xarakterindən irəli gəlir. Dövlət başçısının azad edilmiş ərazilərə hər səfəri mühüm obyektlərin təməlqoyma və açılış mərasimləri ilə əlamətdar olur. Avqustun 21-də cənab Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcərin Vəng kəndində üç yeni kiçik su elektrik stansiyasının açılışını ediblər. Dövlət başçısı Kəlbəcər şəhərində 1-ci yaşayış kompleksinin ərazisində fərdi və çoxmərtəbəli evlərdə yaradılan şəraitlə tanış olub, buraya köçən sakinlərlə görüşüb və onlara yeni mənzillərinin açarlarını təqdim edib. Səfər çərçivəsində Kəlbəcər şəhərində 3-cü və 4-cü yaşayış komplekslərinin, eləcə də şəhər parkının təməli qoyulub. Möhtərəm Prezidentimizin burada yerli sakinlərlə görüşü zamanı dediyi kimi, Kəlbəcər şəhəri indi dünyanın ən gözəl mənzərəli şəhərlərindən birinə çevrilir.”

K.Qafarov dövlət başçısının işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərləri zamanı burada yerli sakinlərlə keçirdiyi görüşlərin siyasi-mənəvi əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb: “Belə görüşlər 30 illik məcburi köçkünlük həyatı yaşamış insanların öz dədə-baba yurdlarında bundan sonra sülh və əmin-amanlıq içərisində, tam təhlükəsiz şəraitdə yaşayacaqlarına inamlarını daha da gücləndirir, onlara ruh yüksəkliyi bəxş edir. Digər tərəfdən isə, həm ölkəmizdə cərəyan edən proseslər, həm də qlobal miqyasda baş verən və ölkəmizə bu və ya digər şəkildə bilavasitə təsiri olan hadisələr barədə birbaşa ölkə rəhbərinin açıqlamalarını eşitmək insanlarda həmin hadisələrə düzgün baxış bucağının formalaşması üçün ən əlverişli amildir. Bu baxımdan son günlər ölkəmizdə ən çox müzakirə olunan mövzunun cənab Prezident İlham Əliyevin ABŞ Prezidenti Donald Trampın dəvəti ilə Vaşinqtona etdiyi rəsmi səfərin və Ağ Evdə keçirilmiş Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan ölkə rəhbərlərinin Zirvə Görüşünün nəticələri ilə bağlı olduğunu nəzərə alsaq, bu zaman dövlət başçımızın Kəlbəcər şəhər sakinləri ilə görüşü zamanı səsləndirdiyi fikirlərin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini də aydın şəkildə görə bilərik. Cənab Prezident bir daha Ermənistanla sülh müqaviləsinin müəllifinin məhz Azərbaycan olduğunu diqqət mərkəzinə çəkdi və bildirdi ki, müqavilənin bütün bəndlərinin tərtibatında ölkəmizin mövqeyi hər zaman əsas götürülmüşdür. Bu sənədin paraflanması isə faktiki olaraq Ermənistan-Azərbaycan qarşıdurmasına son qoymuş oldu. Paraflanmış mətndə Naxçıvanla quru yolla bağlantının təmin edilməsinə və ATƏT-in Minsk qrupunun ləğvinə dair müddəaların yer alması da Azərbaycan diplomatiyasının növbəti böyük qələbəsidir”.

Paylaş:
72

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Türkmənistana səfəri ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov Lavrovla telefon danışığı aparıb

Siyasət

Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib

Cəmiyyət

Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələri açıqlanıb

Siyasət

Kamaləddin Qafarov: “Böyük Qayıdış dövlətimizin prioritet proqramıdır”

Ceyhun Bayramov Lavrovla telefon danışığı aparıb

Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib

Azərbaycan Prezidenti: Bölgəmizdə yeni əməkdaşlıq formatı yaradılır

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Leyla Abdullayeva Fransanın Bakıdakı yeni səfirini təbrik edib - FOTO

Prezident: Xankəndi tikiş fabriki dirçələn Qarabağ bölgəsinə qardaş özbək xalqından çox böyük hədiyyədir

Ceyhun Bayramov Nepalın xarici işlər naziri ilə telefon danışığı aparıb

Müxtəlif ölkələr vaxtilə Ermənistana niyə pulsuz silah verib? - Prezident açıqladı

Son xəbərlər

Kamaləddin Qafarov: “Böyük Qayıdış dövlətimizin prioritet proqramıdır”

Bu gün, 11:48

Ağstafada avtomobil qəzası olub, ölən və xəsarət alan var

23 / 08 / 2025, 18:05

Azərbaycanlı tələbə Türkiyədə saxlanılıb

23 / 08 / 2025, 17:29

Tərtərdə yol qəzası olub

23 / 08 / 2025, 17:14

Bu gün Xalq artisti Şahmar Ələkbərovun doğum günüdür

23 / 08 / 2025, 16:38

Ceyhun Bayramov Lavrovla telefon danışığı aparıb

23 / 08 / 2025, 15:55

Qubada dağlıq ərazidə yanğın başlayıb

23 / 08 / 2025, 15:37

Təhlükəli manevr edən sürücü məsuliyyətə cəlb olunub

23 / 08 / 2025, 14:59

Yasamalda 45 yaşlı qadın qətlə yetirilib, cinayət işi başlanıb

23 / 08 / 2025, 14:41

Bakıda bank kartlarından oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

23 / 08 / 2025, 14:24

Bakıda Ucar sakinini cərəyan vuraraq öldürüb

23 / 08 / 2025, 13:53

Binəqədidə yük avtomobilindən 1200 manat dəyərində tikinti materialları oğurlanıb

23 / 08 / 2025, 13:38

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

23 / 08 / 2025, 13:14

Binədə evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

23 / 08 / 2025, 13:03

Kürdə balıq və digər su bioloji resurslarının məhv olması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır

23 / 08 / 2025, 12:46

Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

23 / 08 / 2025, 12:27

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

23 / 08 / 2025, 12:07

Səbaildə 10 kq marixuana aşkarlanıb

23 / 08 / 2025, 11:51

Sabah Bakının bir hissəsində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq

23 / 08 / 2025, 11:25

Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib

23 / 08 / 2025, 11:20
Bütün xəbərlər