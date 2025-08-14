 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

09:19 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, avqustun 14-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0417 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,1364 manata kimi ucuzlaşıb, avro isə 1,9894 manatadək bahalaşıb.

1 ABŞ dolları USD 1,7
1 Avro EUR 1,9894
1 Avstraliya dolları AUD 1,1137
1 Belarus rublu BYN 0,5774
1 Bolqarıstan levi BGN 1,0171
1 BƏƏ dirhəmi AED 0,4628
100 Cənubi Koreya vonu KRW 0,1229
1 Çexiya kronu CZK 0,0814
1 Çin yuanı CNY 0,2371
1 Danimarka kronu DKK 0,2666
1 Gürcüstan larisi GEL 0,6233
1 Honq Konq dolları HKD 0,2166
1 Hindistan rupisi INR 0,0194
1 Britaniya funt sterlinqi GBP 2,3077
10 000 İran rialı IRR 0,0294
1 İsveç kronu SEK 0,1781
1 İsveçrə frankı CHF 2,1109
1 İsrail şekeli ILS 0,5025
1 Kanada dolları CAD 1,2356
1 Küveyt dinarı KWD 5,567
100 Qazaxıstan tengəsi KZT 0,3158
1 Qətər Realı QAR 0,4664
1 Qırğızıstan somu KGS 0,0195
100 Macarıstan forinti HUF 0,5032
1 Moldova leyi MDL 0,1018
1 Norveç kronu NOK 0,1668
100 Özbəkistan somu UZS 0,0136
100 Pakistan rupisi PKR 0,5996
1 Polşa zlotısı PLN 0,4675
1 Rumıniya leyi RON 0,3931
100 Rusiya rublu RUB 2,1364
1 Serbiya dinarı RSD 0,017
1 Sinqapur dolları SGD 1,3284
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 0,4531
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) xdr 2,3294
1 Türkiyə lirəsi TRY 0,0417
1 Türkmənistan manatı TMT 0,4857
1 Ukrayna qrivnası UAH 0,041
100 Yaponiya yeni JPY 1,1611
1 Yeni Zelandiya dolları NZD 1,0162
1 Qızıl XAU 5713,42
1 Gümüş XAG 65,5648
1 Platin XPT 2277,898
1 Palladium XPD 1942,437
