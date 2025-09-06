 Venesiya festivalında Azərbaycan filminin təqdimatı olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Venesiya festivalında Azərbaycan filminin təqdimatı olub

16:03 - Bu gün
Venesiya festivalında Azərbaycan filminin təqdimatı olub

27 avqust – 6 sentyabr tarixlərində keçirilən 82-ci Venesiya Beynəlxalq Film Festivalının “Müsabiqədənkənar bədii filmlər” (Out of Competition Fiction) bölməsində tanınmış azərbaycanlı rejissor Hilal Baydarovun “Boşluğa xütbə” (Sermon to the Void) filminin təqdimatı olub.

Bu barədə 1news.az-a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

Məlumata görə, Mədəniyyət Nazirliyi və Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin (ARKA) dəstəyi ilə sentyabrın 5-də nümayiş olunan ekran əsəri mütəxəssislər və tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

Filmin nümayişindən sonra mətbuat konfransı keçirilib, Azərbaycan mədəniyyətindən və kino sənətindən söz açılıb. Hilal Baydarovun “Xütbə” trilogiyasının sonuncu filmi olan “Boşluğa xütbə”nin ideya-estetik məziyyətləri yüksək qiymətləndirilib.

Qeyd olunub ki, Azərbaycan ədəbiyyatının, təfəkkür tərzinin, folklorunun dünyada təqdimatı baxımından film böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığı üzərində qurulan filmdə sevgililərin dirilik suyunu axtarması, əslində, insanın daxilindəki məni axtarması kimi mənalandırılır.

Filmin ssenari müəllifləri Hilal Baydarov və Aysu Akcan, prodüseri Orxan Fikrətoğludur. Azərbaycan, Meksika və Türkiyə kinematoqrafçılarının ortaq işi olan filmdə əsas rolları Hüseyn Nəsirov, Məryəm Nağıyeva, Rəna Əsgərova, Elşən Abbasov, Orxan İsgəndərli oynayırlar.

Paylaş:
74

Aktual

Siyasət

Azərbaycan və Qətər arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin genişləndirilməsi müzakirə edildi

Cəmiyyət

Biləcəridə yük maşını körpüdən minik maşınının üzərinə aşdı, iki nəfər ölüb - FOTO - YENİLƏNİB

Siyasət

Azərbaycan nümayəndə heyəti Çində keçirilən Qlobal Cənub Media və Beyin Mərkəzləri Forumunda iştirak edir - FOTO

Cəmiyyət

BDYPİ hərəkət iştirakçılarına çağırış

Cəmiyyət

Azərbaycan millisi Sloveniyada ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb

Azərbaycan boksçuları Aktaudakı beynəlxalq turnirdə 2 medal qazanıblar

Afrika Azərbaycanın iqlim və sülh sahəsindəki diplomatik fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir

Türkiyənin qadın voleybolçuları ilk dəfə dünya çempionatının finalına yüksəlib

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlandı

Laçın aeroportunda dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq

Sabah Salyan şəhərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

Xankəndidə inşa ediləcək Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin binası ilə bağlı detallar açıqlanıb - FOTO

Son xəbərlər

Azərbaycan millisi Sloveniyada ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb

Bu gün, 18:05

Azərbaycan boksçuları Aktaudakı beynəlxalq turnirdə 2 medal qazanıblar

Bu gün, 17:32

Azərbaycan və Qətər arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin genişləndirilməsi müzakirə edildi

Bu gün, 17:00

Afrika Azərbaycanın iqlim və sülh sahəsindəki diplomatik fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir

Bu gün, 16:46

Türkiyənin qadın voleybolçuları ilk dəfə dünya çempionatının finalına yüksəlib

Bu gün, 16:24

Venesiya festivalında Azərbaycan filminin təqdimatı olub

Bu gün, 16:03

MİQ üzrə apellyasiya müsahibələri barədə məlumat şəxsi səhifələrə göndərilib

Bu gün, 15:51

“Qarabağ” niyə transfer etmədi? - Qurban Qurbanov açıqladı

Bu gün, 15:37

Bakıda reklam şirkətindən oğurluq olub

Bu gün, 15:27

Beyləqanda kafedə 2 nəfər güllələnib

Bu gün, 15:09

Sabah ilin ikinci və son Ay tutulması olacaq

Bu gün, 14:39

Moskva görüşü təklifini rədd edən Zelenski Putini Kiyevə dəvət etdi

Bu gün, 14:15

AQTA: Astaradakı kütləvi zəhərlənməyə ev şəraitində hazırlanan qidalar səbəb olub

Bu gün, 13:13

Yağış, külək - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:42

Himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı 53-ə çatıb

Bu gün, 12:38

Bəzi yerlərə leysan yağıb - Faktiki hava

Bu gün, 12:24

Mədəniyyət Nazirliyi: Qəbul imtahanlarının nəticələri elan olunub

Bu gün, 12:06

Biləcəridə yük maşını körpüdən minik maşınının üzərinə aşdı, iki nəfər ölüb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:03

Azərbaycan nümayəndə heyəti Çində keçirilən Qlobal Cənub Media və Beyin Mərkəzləri Forumunda iştirak edir - FOTO

Bu gün, 11:51

Şəmkirdə qayınata kürəkənini qətlə yetirib

Bu gün, 11:25
Bütün xəbərlər