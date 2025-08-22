 Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək

Qafar Ağayev15:13 - Bu gün
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüşün yekunlarına dair bəyanatında bildirib.

“Füzulidə olarkən Qurbanqulu Məlikquliyeviç Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscidin tikintisi ilə bağlı təklif irəli sürdü. Mən də bu təklifi minnətdarlıqla qəbul etdim. Cəmi bir ay keçməsinə baxmayaraq, artıq məscidin memarlıq təsviri də hazırdır və yaxın gələcəkdə təməli də qoyulacaq”, - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.

