 Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisində yanğın başlayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisində yanğın başlayıb

08:58 - Bu gün
Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisində yanğın başlayıb

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi, Füzuli rayonunun Horadiz şəhəri, Əhmədalılar qəsəbəsi, Qazaxlar və Mirzənağılı kəndləri istiqamətində açıq ərazidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq olaraq Cəbrayıl və Füzuli Rayon Yanğından Mühafizə hissələrinin qüvvələri cəlb olunub.

Hazırda əsasən kol-kosdan ibarət sahələrdəki yanğınların söndürülməsi istiqamətində zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir.

Əlavə məlumat veriləcək.

Paylaş:
56

Aktual

Rəsmi

Prezident Cahangir Novruzov, Məsud Aşina və digər bir qrup şəxsi təltif edib

Rəsmi

Azərbaycanda dini qurumlara maliyyə yardımı göstəriləcək - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

AMEA-nın vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Cəmiyyət

Cəbrayılda mina partlayıb, bir nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Beyləqanda kanala düşən avtomobildən 2-si azyaşlı xilas edilib - VİDEO

Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisində yanğın başlayıb

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində itkin düşən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı yenilənib

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Leyla Əliyeva Qusarın Hil kəndində məsciddə olub - FOTO

Azərbaycanın bəzi ərazilərində 20 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - Faktiki hava

DİN: Ötən 22 cinayətin üstü açılıb

Gəncədə 3 ev yanıb - FOTO

Son xəbərlər

AMB 8 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:28

Beyləqanda kanala düşən avtomobildən 2-si azyaşlı xilas edilib - VİDEO

Bu gün, 09:19

Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisində yanğın başlayıb

Bu gün, 08:58

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:47

Prezident Cahangir Novruzov, Məsud Aşina və digər bir qrup şəxsi təltif edib

07 / 01 / 2026, 17:47

Azərbaycanda dini qurumlara maliyyə yardımı göstəriləcək - SƏRƏNCAM

07 / 01 / 2026, 17:46

Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində itkin düşən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı yenilənib

07 / 01 / 2026, 17:25

AMEA-nın vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə cinayət işi məhkəməyə göndərilib

07 / 01 / 2026, 17:11

Cəbrayılda mina partlayıb, bir nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

07 / 01 / 2026, 17:00

Xırdalanda faciəvi hadisə baş verib

07 / 01 / 2026, 16:42

Bu gün şəhid pilot Rəşad Atakişiyevin doğum günüdür

07 / 01 / 2026, 16:20

Qazaxda yanacaq daşıyan avtomobilin yanması nəticəsində bir nəfərin ölməsi faktı araşdırılır - YENİLƏNİB

07 / 01 / 2026, 15:54

Lənkəranda məzar daşını sındıran şəxs həbs edildi

07 / 01 / 2026, 15:35

“Nestle”nin uyğunsuzluq aşkarlanan uşaq qidalarının Azərbaycana idxalının qarşısı alınıb

07 / 01 / 2026, 15:14

Nəzrinin ölümünə görə həbs edilən həkim azadlıqda

07 / 01 / 2026, 14:54

Sabunçuda maşın sərxoş kişini vuraraq öldürüb

07 / 01 / 2026, 13:10

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

07 / 01 / 2026, 12:44

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan öz məqsədlərinə doğru inamla irəliləyir”

07 / 01 / 2026, 12:28

Zakir Həsənov Qazaxıstanın yeni hərbi attaşesini qəbul edib

07 / 01 / 2026, 12:27

Bakıda mənzildə 87 yaşlı qadının meyiti tapılıb

07 / 01 / 2026, 11:53
Bütün xəbərlər