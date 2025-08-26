 Təhsil Tələbə Krediti Fondu kolleclərə və ali məktəblərə yeni qəbul olmuş tələblərə dair mühüm qərarlar qəbul edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Təhsil Tələbə Krediti Fondu kolleclərə və ali məktəblərə yeni qəbul olmuş tələblərə dair mühüm qərarlar qəbul edib

Qafar Ağayev17:30 - Bu gün
Təhsil Tələbə Krediti Fondu kolleclərə və ali məktəblərə yeni qəbul olmuş tələblərə dair mühüm qərarlar qəbul edib

Təhsil Tələbə Krediti Fondunun fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi həyata keçirən Himayəçilik Şurasının avqust ayında keçirilmiş iclasında orta ixtisas və ali təhsil pillələrinə yeni qəbul olmuş tələblərə dair mühüm qərarlar qəbul edilib.

Bu barədə 1news.az-a Fonddan məlumat verilib.

Məlumdur ki, orta ixtisas təhsili müəssisələrində standart növ təhsil tələbə kreditindən yararlanmaq üçün subbakalavriat səviyyəsində abituriyentin topladığı balın minimum həddi 110-dur.

Qərara əsasən, orta ixtisas təhsili pilləsinin subbakalavriat səviyyəsində xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslara qəbul olan tələbələr üçün birinci tədris ilinin ilk semestrində tələb olunan minimal bal həddi 40 bal olaraq müəyyən edilib. Bu minimal bal tələbi yalnız standart növ təhsil tələbə kreditindən yararlanmaq istəyənlərə şamil olunur. Sosial növ təhsil tələbə kreditində isə belə bir bal limiti mövcud deyil.

Digər vacib yenilik Sxolastik Qiymətləndirmə Testi (Scholastic Aptitude/Assessment Test - SAT) imtahanı nəticələri ilə ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmuş tələbələrlə bağlıdır. Belə ki, bu tələbələrə də birinci tədris ilinin ilk semestrində standart tələbə krediti almaq imkanı yaradılıb. SAT imtahanı üzrə minimal bal həddi 1200 bal olaraq təsdiqlənib.

Qəbul edilən qərarlar tələbələrin təhsil imkanlarının genişləndirilməsi, sosial bərabərliyin təmin olunması və daha çox gəncin təhsilə cəlb olunması baxımından çox əhəmiyyətlidir.

Paylaş:
55

Aktual

Siyasət

Hökumətin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tarixi Vaşinqton səfərinə həsr olunmuş xüsusi iclası keçirilib

Siyasət

Nazir: Minsk Qrupunun ləğvi barədə 1 sentyabrda qərarın qəbulu gözlənilir

Cəmiyyət

Eldar Əzizov müşavirə keçirdi, tapşırıqlar verdi

Cəmiyyət

Məğzi reklam, əsli isə biabırçılıq - Dəridən-qabıqdan çıxanlar - ŞƏRH

Cəmiyyət

Sabunçuda süni gölməçədə uşaq batıb

Metropolitendə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbçiləri Türkiyədə komando kursunda iştirak edir

Kapital Bank-ın dəstəyi ilə yaşlı nəsil üçün maliyyə savadlılığının artırılması imkanları yaradılır

Redaktorun seçimi

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Sizin üçün xəbərlər

Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələri açıqlanıb

Deputat: “Sədərək” Ticarət Mərkəzində texniki təhlükəsizlik və sığorta məsələləri ciddi problemlidir

Bakıda daha iki ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb - FOTO

Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək

Son xəbərlər

Sabunçuda süni gölməçədə uşaq batıb

Bu gün, 17:54

Metropolitendə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq

Bu gün, 17:51

Hökumətin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tarixi Vaşinqton səfərinə həsr olunmuş xüsusi iclası keçirilib

Bu gün, 17:39

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbçiləri Türkiyədə komando kursunda iştirak edir

Bu gün, 17:39

Kapital Bank-ın dəstəyi ilə yaşlı nəsil üçün maliyyə savadlılığının artırılması imkanları yaradılır

Bu gün, 17:32

Təhsil Tələbə Krediti Fondu kolleclərə və ali məktəblərə yeni qəbul olmuş tələblərə dair mühüm qərarlar qəbul edib

Bu gün, 17:30

Mehriban Əliyeva ailə üzvlərinin əhatəsində - FOTO

Bu gün, 17:26

Cadillac Azərbaycan Qran Prisinin qaliblərini Bakıya gətirəcək!

Bu gün, 17:15

Nazir: Minsk Qrupunun ləğvi barədə 1 sentyabrda qərarın qəbulu gözlənilir

Bu gün, 17:12

Əli Əsədov: İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan zəfərlər Vaşinqtonda ABŞ Prezidentinin iştirakı və imzası ilə rəsmiləşdirildi

Bu gün, 17:01

Məktəblərdə müəllimlərin sayı azalıb

Bu gün, 16:58

TƏBİB-in tabeli tibb müəssisələrinə yeri rəhbər şəxslər təyin olunub

Bu gün, 16:19

Ağstafada meşə sahəsində yanğın başlayıb

Bu gün, 16:14

Eldar Əzizov müşavirə keçirdi, tapşırıqlar verdi

Bu gün, 15:53

Məğzi reklam, əsli isə biabırçılıq - Dəridən-qabıqdan çıxanlar - ŞƏRH

Bu gün, 15:51

Lisey və gimnaziyalarda II mərhələ seçimlərinə start verilir

Bu gün, 15:10

Xocavənd və Ağdərədə baş verən yanğınların söndürülməsinə aviasiya qüvvələri cəlb olunub - VİDEO

Bu gün, 14:23

Bu gün Xalq artisti Həsən Məmmədovun anım günüdür

Bu gün, 14:02

BMT, Qəzzada daimi atəşkəs çağırışı edib

Bu gün, 13:28

Milli Müdafiə Universiteti tələbə qəbulu elan edir

Bu gün, 13:10
Bütün xəbərlər