Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanı təbrik edib

Qafar Ağayev12:06 - Bu gün
Hikmət Hacıyev Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanı təbrik edib

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanı təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında paylaşım edib:

"Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanı doğum günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, ona uzun ömür, cansağlığı və ölkəmizin çiçəklənməsi naminə yorulmaz fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzu edirik".

