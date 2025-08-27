 Batuxan Baymenin “NOMADE BLACK & WHITE” sərgisi Bakıda açıldı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Batuxan Baymenin “NOMADE BLACK & WHITE” sərgisi Bakıda açıldı

Qafar Ağayev12:57 - Bu gün
Batuxan Baymenin “NOMADE BLACK & WHITE” sərgisi Bakıda açıldı

26 avqust saat 17:00-da Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda (Xəqani küç. 19) qazaxıstanlı rəssam Batuxan Baymenin “NOMADE BLACK & WHITE” adlı fərdi sərgisi açılıb.

1news.az xəbər verir ki, açılış mərasimində Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Alim Bayel, Azərbaycanın mədəniyyət nazirinin müavini Səadət Yusifova və Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov iştirak ediblər.

Batuxan Baymen Qazaxıstanın ən tanınmış müasir qrafika ustalarından biridir. Onun əsərləri miqyası, düşüncə dərinliyi və özünəməxsus üslubu ilə seçilir. Sənətkar yaradıcılığında əcdadlarının köçəri mədəniyyətindən ilham alaraq qədim türk tarixini, nomad dünyasını və ortaq fəlsəfəni yeni bədii prizmadan təqdim edir.

Sərgidə təqdim olunan əsərlər simvolik, alleqorik və metaforik kompozisiyaları ilə fərqlənir, türk xalqlarının ruhunu, mədəni irsini və müasir təfəkkürünü əks etdirir. Rəssam tez-tez Abay Kunanbayev, Çingiz Aytmatov və Əlişir Nəvainin əsərlərindən ilhamlanaraq qrafikalarında bu motivlərə xüsusi yer verir.

Sərgi 15 sentyabradək davam edəcək.

Paylaş:
71

Aktual

Reportaj

Universitetə atılan ilk addımlar - Tələbə adını qazananların adaptasiyası necə olmalıdır? - ŞƏRH

Cəmiyyət

Nazir müavini: Sentyabrın 1-də Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı yekun qərar gözlənilir

Cəmiyyət

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 104 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

MİQ üzrə vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri elan edilib

Cəmiyyət

Sabah üç rayonda qaz olmayacaq

Nazir müavini: Sentyabrın 1-də Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı yekun qərar gözlənilir

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 104 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

MİQ üzrə vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri elan edilib

Redaktorun seçimi

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Sizin üçün xəbərlər

Bu ildən tədris digər dillərdə olan siniflərdə “Azərbaycan tarixi” Azərbaycan dilində təşkil ediləcək

Aşağı Güzdəkdə boya zavodunda baş verən yanğın məhdudlaşdırılıb - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB

Yüksəksəviyyəli görüşün yekunlarına dair mətbuata birgə bəyanat - YENİLƏNƏCƏK

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Son xəbərlər

Sabah üç rayonda qaz olmayacaq

Bu gün, 16:39

Nazir müavini: Sentyabrın 1-də Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı yekun qərar gözlənilir

Bu gün, 16:21

Universitetə atılan ilk addımlar - Tələbə adını qazananların adaptasiyası necə olmalıdır? - ŞƏRH

Bu gün, 16:15

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 104 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:03

Bu ilin 7 ayında İqtisadiyyat Nazirliyi 1000-dən çox lisenziya verib

Bu gün, 15:37

Bu gün Xalq artisti Tofiq Tağızadənin vəfatından 27 il ötür

Bu gün, 15:16

MİQ üzrə vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri elan edilib

Bu gün, 14:45

Brüsseldə azərbaycanlı jurnalistlərin Cəfər Hüseynzadə ilə görüşü baş tutub

Bu gün, 14:31

Şəhid media nümayəndələrinin medalları ailələrinə təqdim edilib

Bu gün, 13:54

AZSTAND-ın orqanı beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya edilib

Bu gün, 13:40

Azərbaycan media nümayəndələri NATO qərargahında olublar

Bu gün, 13:12

Bakıda arıçılıq məhsullarının 25-ci Respublika Sərgi-Satış Yarmarkası keçiriləcək

Bu gün, 13:02

Batuxan Baymenin “NOMADE BLACK & WHITE” sərgisi Bakıda açıldı

Bu gün, 12:57

Bakıda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:42

Kəlbəcər şəhərində daxili yolların tikintisi layihəsinin 76 faizi icra edilib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:22

Yağış, dolu, 39 dərəcə isti - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:19

Bakıda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:17

Yanvar-iyul aylarında “e-sosial” internet portalından 9,3 milyon dəfə istifadə olunub

Bu gün, 11:47

Baş Prokurorluq 30 il əvvəl törədilmiş qətlə görə ictimaiyyətə müraciət edib

Bu gün, 11:38

ADY Bakı–Ağdam–Bakı marşrutu üzrə sərnişin daşımalarına start verir - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:37
Bütün xəbərlər