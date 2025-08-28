DYP küləkli hava şəraiti ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi küləkli hava şəraiti ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib.
1news.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir:
"Bir neçə gündür davam edən küləkli hava şəraiti respublikanın müxtəlif bölgələrində yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün əlavə risklər yaradır. Belə hava şəraitində nəqliyyat vasitələrinin idarə olunması çətinləşir, sükan üzərində nəzarət zəifləyir ki, bu da qəfil və arzuolunmaz yol-nəqliyyat hadisələrinə səbəb ola bilər.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edərək təhlükəsizlik baxımından aşağıdakı məqamlara xüsusi diqqət yetirməyi tövsiyə edir:
- güclü külək müşahidə olunan ərazilərdə sürət həddini azaltmaq və hərəkəti hava şəraitinə uyğun qurmaq;
- digər nəqliyyat vasitələri ilə təhlükəsiz ara məsafəsini qorumaq;
- sükanı möhkəm saxlamaq;
- açıq magistral yollarda, körpülərdə və dağlıq ərazilərdə daha diqqətli olmaq;
- avtomobilləri park edərkən aşma riski olan ağacların, dirəklərin və reklam lövhələrinin altında saxlamamaq.
Eyni zamanda piyadaların da keçidlərdən istifadə edərkən diqqətli olmaları, yaxınlaşan nəqliyyat vasitələrinin sürətini müşahidə etmələri, açıq meydanlarda və geniş yollarda hərəkət zamanı isə daha ehtiyatlı davranmaları vacibdir.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha bütün hərəkət iştirakçılarını yol hərəkəti qaydalarına məsuliyyətlə yanaşmağa çağırır".