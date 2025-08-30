 BDYPİ ekoloji tələblərə cavab verməyən nəqliyyat vasitələri ilə bağlı xəbərdarlıq edib | 1news.az | Xəbərlər
BDYPİ ekoloji tələblərə cavab verməyən nəqliyyat vasitələri ilə bağlı xəbərdarlıq edib

10:02 - Bu gün
BDYPİ ekoloji tələblərə cavab verməyən nəqliyyat vasitələri ilə bağlı xəbərdarlıq edib

Nəqliyyat vasitələrinin ekoloji normalara cavab verməməsi və atmosferə normadan artıq zərərli tullantılar buraxması insanların sağlamlığına və ətraf mühitə ciddi ziyan vurur.

1news.az xəbər verir ki, bu haqda Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin sürücülərə ünvanladığı xəbərdarlıqda deyilir.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Ekoloji Nəzarət üzrə YPX bölüyünün əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq keçirilən nəzarət-profilaktik tədbirlər zamanı texniki cəhətdən nasaz və ekoloji tələblərə cavab verməyən nəqliyyat vasitələri müəyyən edilərək hərəkətdən kənarlaşdırılır, sürücüləri isə inzibati məsuliyyətə cəlb edilir.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün sürücülərə müraciət edərək, idarə etdikləri nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə diqqətlə yanaşmağı, onların ekoloji tələblərə cavab verməsinə xüsusi önəm verməyi və yol hərəkəti təhlükəsizliyini hər zaman ön planda saxlamağı tövsiyə edir.

