Hərracda 23 nəqliyyat vasitəsi satılıb
Sentyabrın 2-də İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən keçirilən hərracda 23 nəqliyyat vasitəsi satılıb.
1news.az Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə istinadla xəbər verir ki, hərraclara çıxarılan 24 əmlaka ümumilikdə 122 sifariş qəbul edilib. Bunlardan 52-si onlayn qaydada həyata keçirilib.
Rəqabətli keçən hərracda start qiyməti 10 min 200 manat olan “Mitsubishi L200” markalı avtomobil 15 min manata, 11 min manat olan “Mitsubishi L200” markalı avtomobil 14 min 720 manata, 5,200 manat olan “Hyundai Sonata” isə 7000 manata satılıb.
Hərracda satılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı ilə Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin rəsmi saytı vasitəsilə tanış olmaq olar.
Cari ay ərzində növbəti hərraclar sentyabrın 4, 9, 16, 23 və 30-da keçiriləcək.
Hərraclarda iştirak etmək istəyənlər www.emlak.gov.az və www.auksion.gov.az internet saytlarından seçim edə bilərlər.