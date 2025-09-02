 Avqustda Bakıda havanın temperaturu 28 gün normadan yuxarı olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Avqustda Bakıda havanın temperaturu 28 gün normadan yuxarı olub

12:13 - Bu gün
Avqustda Bakıda havanın temperaturu 28 gün normadan yuxarı olub

2025-ci ilin avqust ayında Bakı və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu iqlim norması ilə müqayisədə 28 gün normadan yuxarı (0.2-6.7 dərəcə), 3 gün isə normadan aşağı (0.5-0.9 dərəcə) olub.

1news.az xəbər verir ki, bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Nazim Mahmudov bildirib.

Onun sözlərinə görə, avqust ayının orta aylıq temperaturu 28.4 dərəcə isti olub ki, bu da iqlim normasından 2.7 dərəcə yüksəkdir: "Ötən ayda havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 40 dərəcə, bölgələrdə isə 41 dərəcəyə qədər yüksəlib. Havanın minimal temperaturu isə Bakıda və Abşeron yarımadasında avqustun 23-də 19.9 dərəcə isti (Maştağa), yüksək dağlıq ərazilərdə isə avqustun 15-də 4.5 dərəcə isti (Şahdağ) qeydə alınıb".

Xidmət rəisi qeyd edib ki, avqust ayının bəzi günlərində dağlıq və dağətəyi rayonlarda fasilələrlə yağış yağıb, şimşək çaxıb, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olub: "Ümumi olaraq bölgələr üzrə 16 gün yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub. Ən çox yağıntı aylıq normanın 303 faizi olmaqla (Zaqatala 224 mm) Balakən-Şəki zonasına və aylıq normanın 210 faizi olmaqla Bakı və Abşeron yarımadasına (Bakı 12.8 mm) düşüb. Avqustun 7-də Şahdağa, avqustun 13-də isə Kəlbəcər rayonunun Boyaxlı, İstisu, Çıraxlı kəndlərinə dolu düşüb”.

Nazim Mahmudov onu qeyd edib ki, avqust ayının bəzi günlərində küləkli hava şəraiti ilə bağlı ölkə üzrə rəng şkalasına uyğun olaraq 5 sarı və 1 narıncı xəbərdarlıq verilib. Küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında 27 m/s, bölgələrdə isə 22 m/s-dək olub.

Paylaş:
200

Aktual

Cəmiyyət

Laçın aeroportunda dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq

Cəmiyyət

Azərbaycan müdafiə naziri Vyetnamda rəsmi səfərdədir

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Çinin Tiencin şəhərindən qatarla paytaxt Pekinə gediblər - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Milli Məclisin komissiyası: Rusiyada Azərbaycana qarşı kütləvi surətdə informasiya kampaniyasına start verilib

Cəmiyyət

Nəsimi rayonunda çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğın söndürülüb

Azərbaycan və Braziliya arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilib - FOTO

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın olub

Hərracda 23 nəqliyyat vasitəsi satılıb

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

Sabah üç rayonda qaz olmayacaq

Kapital Bankdan kiberdələduzluqla mübarizədə növbəti addım: zəng edənin bank əməkdaşı olub-olmadığını yoxlaya bilərsiniz

TESS çay brendinin “Zövqünə uyğun hədiyyəni seç!” adlı ikinci lotereyasının qalibləri məlum oldu!

Son xəbərlər

Nəsimi rayonunda çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğın söndürülüb

Bu gün, 17:52

Azərbaycan və Braziliya arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:43

Gədəbəydə dağlıq ərazidə yanğın olub

Bu gün, 17:24

Hərracda 23 nəqliyyat vasitəsi satılıb

Bu gün, 17:15

Laçın aeroportunda dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq

Bu gün, 17:04

Abşeronda süni göldə batan şəxsin meyiti tapılıb

Bu gün, 17:03

Ələt-Astara magistralının ətrafında yanğın baş verib

Bu gün, 16:44

Abşeronda qadın qətlə yetirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:57

Silk Way West Airlines şirkətinin üçüncü Boeing 777 yük təyyarəsi Bakıya gəlib

Bu gün, 15:42

akart iki beynəlxalq mükafata layiq görüldü

Bu gün, 15:27

Xankəndidə inşa ediləcək Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin binası ilə bağlı detallar açıqlanıb - FOTO

Bu gün, 15:20

Şirvanda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 14:55

Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, 12 nəfər təxliyə edilib - VİDEO

Bu gün, 14:23

Azərbaycan müdafiə naziri Vyetnamda rəsmi səfərdədir

Bu gün, 14:11

Vəkillər Kollegiyasının sədri Kembric Universitetinə qəbul olunan vəkillə görüşüb

Bu gün, 13:56

Ermənistandan Azərbaycana keçmək istəyən İraq vətəndaşı saxlanılıb

Bu gün, 13:49

“TikTok”da vətəndaşları qeyri-etik görüntülərlə şantaj edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:38

BQXK-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi sabah bağlanır

Bu gün, 13:15

Bakıda İƏT Mədəniyyət Festivalı keçiriləcək

Bu gün, 13:11

Bakıda əməliyyatla saxlanılan şəxsdən 10 kiloqram narkotik götürülüb

Bu gün, 13:06
Bütün xəbərlər