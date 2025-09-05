 Azercell-in dəstəklədiyi gənclərdən növbəti beynəlxalq uğur | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Azercell-in dəstəklədiyi gənclərdən növbəti beynəlxalq uğur

15:45 - Bu gün
Azercell-in dəstəklədiyi gənclərdən növbəti beynəlxalq uğur

ktəblilərimiz üç bürünc medalla vətənə dönüblər.

29 avqust – 4 sentyabr 2025-ci il tarixlərində Bolqarıstan Respublikasının Şumen şəhərində keçirilən 9-cu Yeniyetmələrin Avropa İnformatika Olimpiadasında (EJOI) azərbaycanlı məktəblilər uğurlu nəticələr əldə ediblər. Bakı şəhəri Akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin 9-cu sinif şagirdi Fateh Əhmədzadə, Bakı şəhəri Fizika, Riyaziyyat və İnformatika Təmayüllü Liseyin 9-cu sinif şagirdi Əkbər Əhmədov və Türkiyə Dəyanət Vəqfi Bakı Türk Liseyinin 9-cu sinif şagirdi Ömər Əliməmmədzadə bürünc medala layiq görülüblər.

24 ölkədən 100-ə yaxın məktəblinin iştirak etdiyi əsas yarış iki gün davam edib. Hər gün iştirakçılara dörd saat ərzində həll etmələri üçün üç tapşırıq təqdim olunub. Məktəblilərin C++ proqramlaşdırma dilində təqdim etdikləri həllərin qiymətləndirilməsi 100 ballıq sistem üzrə aparılıb.

Qeyd edək ki, Azercell Telekom, Elm və Təhsil Nazirliyi və Təhsil İnstitutu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 2017-ci ildən etibarən məktəblilərin beynəlxalq informatika və proqramlaşdırma olimpiadalarına hazırlıq prosesinə dəstək verir. Bu müddət ərzində məktəblilərimiz Yeniyetmələrin Avropa İnformatika Olimpiadasında 4 gümüş, 11 bürünc medal, ümumilikdə isə 6 qızıl, 32 gümüş və 66 bürünc olmaqla 104 medal qazanıblar.

Reklam hüququnda

Paylaş:
78

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Göygöldə yol tikintisinə 2 milyon manat ayırıb

Siyasət

Rusiyanın AZAL təyyarəsinə görə sığorta ödənişləri açıqlaması ictimaiyyəti çaşdırır - Rəsmi Bakı

Cəmiyyət

Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində TƏBİB tərəfindən tibbi xidmət təşkil olunacaq

Cəmiyyət

Birmarket yeni mövsüm kampaniyasına start verdi!

Cəmiyyət

Astarada kütləvi zəhərlənmə olub

Baş prokuror Yasamalda vətəndaşları qəbul edib

Bu avtobusların idxalı üçün yeni gömrük rüsumu müəyyənləşdi

Abşeronda qanunsuz balıq ovunun qarşısı alınıb - FOTO

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlandı

“Qırmızı şənbə!” - “Baku Electronics”də 70%-dək ENDİRİM - VİDEO

ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!

Himayəsində olan 14 yaşlı bacısı oğluna işgəncə verməkdə ittiham olunan xala həbs olunub

Son xəbərlər

Astarada kütləvi zəhərlənmə olub

Bu gün, 17:46

Türkiyədə daha bir meşə yanğını olub

Bu gün, 17:32

Baş prokuror Yasamalda vətəndaşları qəbul edib

Bu gün, 17:17

Ukrayna səfirliyi Azərbaycanda uşaqlara göstərilən yardıma görə təşəkkür edib

Bu gün, 16:57

Bu avtobusların idxalı üçün yeni gömrük rüsumu müəyyənləşdi

Bu gün, 16:41

Abşeronda qanunsuz balıq ovunun qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 16:15

Bir sıra yollarda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 15:58

Azercell-in dəstəklədiyi gənclərdən növbəti beynəlxalq uğur

Bu gün, 15:45

Qaxda kafe yanıb

Bu gün, 15:30

Bakıda evdən 16 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb

Bu gün, 15:17

İçərişəhərdə yeni xidmət mərkəzi fəaliyyətə başladı - FOTO

Bu gün, 14:13

“Azərxalça” ASC-nin xalçaları dünyanın ən müasir və təlabat duyulan xalçaları sırasında təqdim olundu - FOTO

Bu gün, 13:56

İlham Əliyev Göygöldə yol tikintisinə 2 milyon manat ayırıb

Bu gün, 13:45

Rusiyanın AZAL təyyarəsinə görə sığorta ödənişləri açıqlaması ictimaiyyəti çaşdırır - Rəsmi Bakı

Bu gün, 13:41

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:46

Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalında batan iki qardaş Tovuzda dəfn olunub

Bu gün, 12:24

Füzulidə yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 12:11

Xalq artisti Səyavuş Aslanın doğum günüdür

Bu gün, 11:43

Qırmızı Ürəklər Fondu Beynəlxalq Xeyriyyəçilik Gününü xüsusi aksiya ilə qeyd edir

Bu gün, 11:19

Naxçıvanda istirahət mərkəzində su üzərində olan platforma aşıb, bir ailənin 3 üzvü ölüb

Bu gün, 11:11
Bütün xəbərlər