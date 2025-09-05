 TuranBank “Ən yaxşı KOS maliyyələşməsi layihəsi” nominasiyası üzrə beynəlxalq mükafata layiq görülüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

TuranBank “Ən yaxşı KOS maliyyələşməsi layihəsi” nominasiyası üzrə beynəlxalq mükafata layiq görülüb

18:28 - Bu gün
TuranBank “Ən yaxşı KOS maliyyələşməsi layihəsi” nominasiyası üzrə beynəlxalq mükafata layiq görülüb

Azərbaycanın aparıcı maliyyə institutlarından biri olan TuranBank, Asiya İnkişaf Bankı (ADB) tərəfindən təşkil olunan və beynəlxalq maliyyə sektorunda yüksək nüfuza malik olan “11-ci Ticarət və Təchizat Zəncirinin Maliyyələşdirilməsi Proqramı üzrə Mükafatlar – 2025” (11th Trade and Supply Chain Finance Program Awards 2025) çərçivəsində “Ən Yaxşı KOS Maliyyələşməsi Layihəsi” (Best SME Deal of the Year) nominasiyasının qalibi elan edilib.

Mükafat 02 sentyabr 2025-ci il tarixində Sinqapurda keçirilən rəsmi tədbir zamanı təqdim olunub.

Qeyd edək ki, Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən təşkil olunan bu nüfuzlu müsabiqədə müxtəlif ölkələrdən olan bankların ticarət və təchizat zənciri maliyyələşməsi sahəsində həyata keçirdikləri layihələr, kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi istiqamətində atdıqları addımlar və innovativ yanaşmaları hərtərəfli təhlil edilərək qiymətləndirilib. TuranBank-ın bu prestijli mükafata layiq görülməsi, Bankın KOS sektorunun inkişafı istiqamətində atdığı səmərəli və davamlı addımların, eləcə də beynəlxalq maliyyə institutları ilə uğurla həyata keçirdiyi strateji tərəfdaşlıqların bariz nümunəsidir.

Məlumat üçün bildirək ki, yarandığı tarixdən etibarən 33 il ərzində özünün 22 satış nöqtəsilə daim inkişaf yolunu tutmuş, xidmətləri ilə həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından maliyyə sektorunda önəmli mövqeyə sahib olmuş TuranBank mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyələşdirilməsi üzrə beynəlxalq kredit xətlərinin cəlb edilməsi istiqamətində əməkdaşlıq əlaqələrini uğurla inkişaf etdirir. Bank Asiya İnkişaf Bankı (ADB), EMF Mikromaliyyə Fondu, Blue Orchard İnvestisiya Fondu, Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı (BSTDB), Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası (ICD), İncofin İnvestisiya fondu, ECO Ticarət və İnkişaf Bankı (ECO TDB) və s. kimi nüfuzlu maliyyə təşkilatları ilə kiçik və orta sahibkarlıq layihələri üzrə birgə əməkdaşlıq edərək qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına ciddi dəstək olur.

Reklam hüququnda

Paylaş:
71

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Göygöldə yol tikintisinə 2 milyon manat ayırıb

Siyasət

Rusiyanın AZAL təyyarəsinə görə sığorta ödənişləri açıqlaması ictimaiyyəti çaşdırır - Rəsmi Bakı

Cəmiyyət

Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində TƏBİB tərəfindən tibbi xidmət təşkil olunacaq

Cəmiyyət

Birmarket yeni mövsüm kampaniyasına start verdi!

Cəmiyyət

“PAŞA Holding” 49-cu Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin Bakıda keçirilən dünya finalının "Platin" sponsoru oldu

TuranBank “Ən yaxşı KOS maliyyələşməsi layihəsi” nominasiyası üzrə beynəlxalq mükafata layiq görülüb

Astarada kütləvi zəhərlənmə olub

Baş prokuror Yasamalda vətəndaşları qəbul edib

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Sabah Salyan şəhərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

Sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlandı

Səmərqəndə uçan təyyarə Bakıda eniş etdi

“Qırmızı şənbə!” - “Baku Electronics”də 70%-dək ENDİRİM - VİDEO

Son xəbərlər

“PAŞA Holding” 49-cu Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin Bakıda keçirilən dünya finalının "Platin" sponsoru oldu

Bu gün, 18:39

TuranBank “Ən yaxşı KOS maliyyələşməsi layihəsi” nominasiyası üzrə beynəlxalq mükafata layiq görülüb

Bu gün, 18:28

Astarada kütləvi zəhərlənmə olub

Bu gün, 17:46

Türkiyədə daha bir meşə yanğını olub

Bu gün, 17:32

Baş prokuror Yasamalda vətəndaşları qəbul edib

Bu gün, 17:17

Ukrayna səfirliyi Azərbaycanda uşaqlara göstərilən yardıma görə təşəkkür edib

Bu gün, 16:57

Bu avtobusların idxalı üçün yeni gömrük rüsumu müəyyənləşdi

Bu gün, 16:41

Abşeronda qanunsuz balıq ovunun qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 16:15

Bir sıra yollarda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 15:58

Azercell-in dəstəklədiyi gənclərdən növbəti beynəlxalq uğur

Bu gün, 15:45

Qaxda kafe yanıb

Bu gün, 15:30

Bakıda evdən 16 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb

Bu gün, 15:17

İçərişəhərdə yeni xidmət mərkəzi fəaliyyətə başladı - FOTO

Bu gün, 14:13

“Azərxalça” ASC-nin xalçaları dünyanın ən müasir və təlabat duyulan xalçaları sırasında təqdim olundu - FOTO

Bu gün, 13:56

İlham Əliyev Göygöldə yol tikintisinə 2 milyon manat ayırıb

Bu gün, 13:45

Rusiyanın AZAL təyyarəsinə görə sığorta ödənişləri açıqlaması ictimaiyyəti çaşdırır - Rəsmi Bakı

Bu gün, 13:41

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:46

Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalında batan iki qardaş Tovuzda dəfn olunub

Bu gün, 12:24

Füzulidə yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 12:11

Xalq artisti Səyavuş Aslanın doğum günüdür

Bu gün, 11:43
Bütün xəbərlər