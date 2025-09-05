“PAŞA Holding” 49-cu Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin Bakıda keçirilən dünya finalının "Platin" sponsoru oldu
“PAŞA Holding” 49-cu Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin (ICPC) Bakıda keçirilən dünya finalının "Platin" sponsoru oldu.
Dünyanın ən nüfuzlu proqramlaşdırma yarışması hesab olunan ICPC 2025 Dünya Finalı - “ICPC Foundation” təşkilatçılığı və ADA Universitetinin ev sahibliyi, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının tərəfdaşlığı, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi ilə “ICPC Azərbaycan” icmasının birgə əməkdaşlığı, "Huawei", "Google Deep Mind", “Open AI”, “JetBrains” kimi qlobal lider texnologiya şirkətlərinin dəstəyi, eləcə də “PAŞA Holding”in sponsorluğu ilə Bakı şəhərində 31 avqust - 4 sentyabr 2025-ci il tarixlərində baş tutub. Sözügedən tədbirdə “PAŞA Holding”in törəmə şirkətləri olan "PAŞA Bank", "Kapital Bank", "PAŞA Sığorta" və "PAŞA Həyat" şirkətləri ilə təmsil olundu.
Qeyd edək ki, Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsi (ICPC) dünyanın müxtəlif universitetlərindən olan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş qlobal alqoritmik proqramlaşdırma yarışıdır. Üç nəfərlik komandalar 5 saat ərzində çətin və real dünya problemlərini həll etməyə çalışaraq yaradıcılıq, komanda işi və problem həll etmə bacarıqlarını sınayırlar. "ICPC" intensiv və yüksək səviyyəli rəqabət vasitəsilə informatika sahəsində innovasiya və mükəmməlliyi təşviq edir. "ICPC" ilk dəfə 1970-ci ildə Şimali Amerikada yerli səviyyədə təşkil olunub. 1977-ci ildə isə ilk dəfə dünya çempionatı formatında keçirilib və həmin vaxtdan etibarən qlobal, çoxmərhələli bir yarışa çevrilib. Bu gün "ICPC" yerli və regional mərhələlərdən ibarət beynəlxalq bir sistemə malikdir və hər il "ICPC" Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən dünya finalı ilə yekunlaşır.
1 sentyabr 2025-ci il tarixində keçirilən açılış mərasimində "ICPC" Fondunun prezidenti Bil Pouçer builki yarışa 63 294 tələbə, 10 573 məşqçi və köməkçi məşqçinin qatıldığını bildirib. Onlar 3 307 universiteti və 93 şirkəti təmsil edərək yarışların seçim mərhələlərində iştirak ediblər. Nəticədə dünyanın ən güclü tələbə proqramçılarından ibarət 140 komanda final mərhələsinə vəsiqə qazanaraq Bakıya toplaşıb.
“PAŞA Holding”in ICPC 2025 Dünya Finalının Bakıda keçirilən mərhələsinin "Platin" sponsoru qismində çıxış etməsi, şirkətin gənclərin inkişafına, innovasiyaların təşviqinə və bilik əsaslı cəmiyyətin qurulmasına verdiyi önəmi nümayiş etdirir. Dünyanın ən nüfuzlu proqramlaşdırma müsabiqələrindən birini dəstəkləməklə, “PAŞA Holding” gələcəyin problemləri həll edə bilən liderlərini və texnologiya mütəxəssislərini ilhamlandırmağı, eyni zamanda Azərbaycanın təhsil və rəqəmsal inkişaf sahəsində regional mərkəz kimi mövqeyini gücləndirməyi hədəfləyir. Bu təşəbbüs şirkətin gənclərə, innovasiyaya və dayanıqlı inkişafa töhfə vermək istiqamətində atdığı mühüm addımlardan biridir.
Reklam hüququnda