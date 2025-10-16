 Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 250 dolları ötüb | 1news.az | Xəbərlər
Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 250 dolları ötüb

08:57 - Bu gün
Əmtəə bazarlarında qızılın bir troya unsiyası (31,1 qram) üzrə fyuçerslərin qiyməti 4 250 ABŞ dollarını ötərək tarixi maksimumu yeniləyib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında (Bakı vaxtı ilə saat 08:38-ə olan məlumata görə) qızılın bir troya unsiyası üzrə dekabr fyuçerslərinin qiyməti 1,22% artaraq 4 253 ABŞ dollarına bərabər olub.

COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə dekabr fyuçerslərinin qiyməti də 1,91% artaraq 52,36 ABŞ dolları olub.

38

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 250 dolları ötüb

