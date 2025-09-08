 Ceyhun Bayramov ABŞ-nin Orta Dəhliz üzrə nümayəndələri ilə görüşüb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Ceyhun Bayramov ABŞ-nin Orta Dəhliz üzrə nümayəndələri ilə görüşüb - FOTO

Qafar Ağayev14:17 - Bu gün
Ceyhun Bayramov ABŞ-nin Orta Dəhliz üzrə nümayəndələri ilə görüşüb - FOTO

8 sentyabr 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ-nin Orta Dəhliz üzrə Sertifikatlaşdırılmış Ticarət Missiyasının nümayəndələrini qəbul edib.

Bu barədə 1news.az-a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, görüş zamanı, cari ilin 8 avqust tarixində Vaşinqtonda Azərbaycan və ABŞ Prezidentlərinin və Ermənistanın Baş nazirinin iştirakı ilə aparılmış müzakirələr və imzalanmış sənədlərin tarixi əhəmiyyəti qeyd olunub, bu razılaşmaların regional sülh və tərəqqiyə töhfəsi qeyd edilməklə yanaşı, Azərbaycan-ABŞ əlaqələri üçün böyük perspektivlər açdığı vurğulanıb.

Bu xüsusda Azərbaycanın qərb bölgələri ilə ölkəmizin Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında maneəsiz gediş-gəlişi təmin edəcək layihənin əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb.

Azərbaycanın son onilliklər ərzində Orta Dəhlizin canlandırılması və işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün göstərdiyi səylərdən bəhs olunub, bu səylərin Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, Ələt Azad İqtisadi Zonası kimi konkret layihələrlə reallaşdırıldığı diqqətə çatdırılıb.

Orta Dəhliz üzrə Xəzər dənizinin şərqindəki tərəfdaş dövlətlər, dost və qardaş Mərkəzi Asiya ölkələri ilə həmçinin Azərbaycanın strateji əlaqələrə malik olduğu məmnunluqla xatırlanıb.

Görüş zamanı Azərbaycanın uzun illər boyu Avropanın enerji təhlükəsizliyində əhəmiyyətli rol oynadığı bildirilib, hazırda ölkəmizin təbii qazı ilə təchiz olunan ölkələrin sayının 14-ə çatdığı qeyd olunub.

Ölkəmizin hazırda nəhəng bərpaolunan enerji resurslarının inkişafı və Avropaya ötürülməsi üzrə tərəfdaş ölkələrlə genişmiqyaslı fəaliyyətlər həyata keçirdiyi qeyd olunub, bu məqsədlə Qara Dəniz Enerji sualtı kabelinin inşası kimi konkret layihələrin əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb.

Görüş zamanı, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Paylaş:
88

Aktual

Cəmiyyət

AYNA: Bakıda marşrut xətlərinə 2300-dən çox avtobus cəlb ediləcək

Cəmiyyət

Tullantı sularını düzgün idarə etməyən fiziki şəxslər 1000 manatadək cərimələnəcək - XƏBƏRDARLIQ

Rəsmi

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirildi - FƏRMAN

Cəmiyyət

Ceyhun Bayramov ABŞ-nin Orta Dəhliz üzrə nümayəndələri ilə görüşüb - FOTO

Cəmiyyət

Səhiyyə Nazirliyində “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tibbi xidmətin təşkili” ilə bağlı İşçi qrupunun ilk iclası keçirilib

Bakıxanov qəsəbəsində yol təmir olunur

Universitetlərə qeydiyyat müddəti uzadılıb

Tullantı sularını düzgün idarə etməyən fiziki şəxslər 1000 manatadək cərimələnəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

“Azərxalça” ASC-nin xalçaları dünyanın ən müasir və təlabat duyulan xalçaları sırasında təqdim olundu - FOTO

Abşeronda qadın qətlə yetirilib - YENİLƏNİB

Avqustda Bakıda havanın temperaturu 28 gün normadan yuxarı olub

ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!

Son xəbərlər

Azərbaycan millisinin heyətinə yeni futbolçular cəlb edilib

Bu gün, 17:54

Səhiyyə Nazirliyində “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tibbi xidmətin təşkili” ilə bağlı İşçi qrupunun ilk iclası keçirilib

Bu gün, 17:43

Bu gün görkəmli sənətkar Habil Əliyevin anım günüdür

Bu gün, 17:34

Ceyhun Bayramov Cibuti XİN-in baş katibi ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:25

Bakıxanov qəsəbəsində yol təmir olunur

Bu gün, 17:11

Universitetlərə qeydiyyat müddəti uzadılıb

Bu gün, 16:52

Tullantı sularını düzgün idarə etməyən fiziki şəxslər 1000 manatadək cərimələnəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:37

AYNA: Bakıda marşrut xətlərinə 2300-dən çox avtobus cəlb ediləcək

Bu gün, 16:34

Naxçıvanda hərbi vəzifəlilərlə təlim toplanışı başa çatıb - VİDEO

Bu gün, 16:30

Qalada Əncir festivalı keçirilib - FOTO

Bu gün, 15:57

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin Döyüş Bayrağı haqqında Əsasnamə və Döyüş Bayrağının təsviri təsdiqləndi - FOTO

Bu gün, 15:47

İctimai-iaşə obyektlərində növbəti monitorinqlərə başlanılır

Bu gün, 15:37

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirildi - FƏRMAN

Bu gün, 15:34

Məhkuma xurmanın içərisində narkotik ötürməyə cəhd olunub - FOTO

Bu gün, 15:15

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb - FOTO

Bu gün, 14:59

ADY-də ABŞ-nin biznes nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Bu gün, 14:41

İtaliya Qran-prisi rekordlarla yadda qaldı, Azərbaycan Qran-prisi yaxınlaşır

Bu gün, 14:33

Ceyhun Bayramov ABŞ-nin Orta Dəhliz üzrə nümayəndələri ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 14:17

Elçin Əmirbəyov: Sülh sazişinin imzalanması üçün Ermənistan konkret addımlar atmalıdır

Bu gün, 14:13

“JOY TOUR” və “JOY TRAVEL”in təsisçisi həbs edildi

Bu gün, 13:39
Bütün xəbərlər