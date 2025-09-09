 Xalq rəssamı Nazim Bəykişiyev vəfat edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Mədəniyyət

Xalq rəssamı Nazim Bəykişiyev vəfat edib

09:23 - Bu gün
Xalq rəssamı Nazim Bəykişiyev vəfat edib

Xalq rəssamı, Dövlət Mükafatı laureatı Nazim Bəykişiyev vəfat edib.

1news.az-ın APA-ya istinadən xəbərinə görə, bu barədə onun yaxınları məlumat verib.

Ailə üzvlərinin verdiyi məlumata görə, xalq rəssamı bir neçə saat əvvəl yaşadığı evdə dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Nazim Bəykişiyev bir müddətdir ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkirdi.

Xatırladaq ki, Dövlət Mükafatı laureatı Nazim Bəykişiyev Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı, Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı, eləcə də Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrının quruluşçu rəssamı və baş rəssamı olub.

Paylaş:
47

Aktual

Cəmiyyət

AYNA: Bakıda marşrut xətlərinə 2300-dən çox avtobus cəlb ediləcək

Siyasət

Prezident forum iştirakçılarına müraciət edib

Cəmiyyət

Tullantı sularını düzgün idarə etməyən fiziki şəxslər 1000 manatadək cərimələnəcək - XƏBƏRDARLIQ

Rəsmi

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirildi - FƏRMAN

Mədəniyyət

Xalq rəssamı Nazim Bəykişiyev vəfat edib

Bu gün görkəmli sənətkar Habil Əliyevin anım günüdür

Xalq artisti Sərdar Fərəcov reanimasiyaya yerləşdirilib

Mədəniyyət Nazirliyi: Qəbul imtahanlarının nəticələri elan olunub

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Bu gün görkəmli sənətkar Habil Əliyevin anım günüdür

Mədəniyyət Nazirliyi: Qəbul imtahanlarının nəticələri elan olunub

Xalq artisti Afaq Bəşirqızına “Şərəf” ordeni təqdim edilib - FOTO

Belçikadakı kitabxanalara Azərbaycanla bağlı kitablar veriləcək - FOTO

Son xəbərlər

Dünya bazarlarında qızılın qiyməti 3700 dollara yaxınlaşıb - REKORD

Bu gün, 10:29

Prezident forum iştirakçılarına müraciət edib

Bu gün, 10:08

Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 68 dolları ötüb

Bu gün, 09:52

Boş qalan yerlərə qəbul olan abituriyentlərin qeydiyyatı başlayır

Bu gün, 09:37

Xalq rəssamı Nazim Bəykişiyev vəfat edib

Bu gün, 09:23

Gəncədə qapı arxasında qalan uşaqlar xilas edilib

Bu gün, 09:08

​​​​​​​Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:59

Gəncədə III MDB Oyunlarına test xarakteri daşıyan güllə atıcılığı üzrə çempionat keçirilir

08 / 09 / 2025, 21:40

Azərbaycan millisinin heyətinə yeni futbolçular cəlb edilib

08 / 09 / 2025, 17:54

Səhiyyə Nazirliyində “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tibbi xidmətin təşkili” ilə bağlı İşçi qrupunun ilk iclası keçirilib

08 / 09 / 2025, 17:43

Bu gün görkəmli sənətkar Habil Əliyevin anım günüdür

08 / 09 / 2025, 17:34

Ceyhun Bayramov Cibuti XİN-in baş katibi ilə görüşüb - FOTO

08 / 09 / 2025, 17:25

Bakıxanov qəsəbəsində yol təmir olunur

08 / 09 / 2025, 17:11

Universitetlərə qeydiyyat müddəti uzadılıb

08 / 09 / 2025, 16:52

Tullantı sularını düzgün idarə etməyən fiziki şəxslər 1000 manatadək cərimələnəcək - XƏBƏRDARLIQ

08 / 09 / 2025, 16:37

AYNA: Bakıda marşrut xətlərinə 2300-dən çox avtobus cəlb ediləcək

08 / 09 / 2025, 16:34

Naxçıvanda hərbi vəzifəlilərlə təlim toplanışı başa çatıb - VİDEO

08 / 09 / 2025, 16:30

Qalada Əncir festivalı keçirilib - FOTO

08 / 09 / 2025, 15:57

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin Döyüş Bayrağı haqqında Əsasnamə və Döyüş Bayrağının təsviri təsdiqləndi - FOTO

08 / 09 / 2025, 15:47

İctimai-iaşə obyektlərində növbəti monitorinqlərə başlanılır

08 / 09 / 2025, 15:37
Bütün xəbərlər