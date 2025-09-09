 Dünya bazarlarında qızılın qiyməti 3700 dollara yaxınlaşıb - REKORD | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

Dünya bazarlarında qızılın qiyməti 3700 dollara yaxınlaşıb - REKORD

10:29 - Bu gün
Dünya bazarlarında qızılın qiyməti 3700 dollara yaxınlaşıb - REKORD

Dünya əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 3700 dollara yaxınlaşıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, sentyabrın 9-na olan məlumata əsasən, “Comex” birjasında dekabr fyuçersləri üzrə qızılın qiyməti 18,3 ABŞ dolları və ya 0,50% artaraq 3 695,70 dollar/unsiya təşkil edib.

Bununla yanaşı, qızılın spot qiyməti də 20,74 dollar və ya 0,57% artaraq 3 656,72 dollar/unsiyaya yüksəlib.

Analitiklər qeyd edirlər ki, qiymətlərin artımı investorların ABŞ-da faiz dərəcələrinin uzunmüddətli yüksək səviyyədə qalacağı ilə bağlı qeyri-müəyyənlik fonunda təhlükəsiz aktivlərə üstünlük verməsi, həmçinin geosiyasi risklərin artması ilə izah olunur. Dünyada iqtisadi artım tempinin zəifləməsi və dolların məzənnəsindəki dalğalanmalar da qızıla tələbi dəstəkləyən əsas amillər sırasındadır.

Beynəlxalq maliyyə təşkilatları və aparıcı xarici bankların proqnozlarına əsasən, hazırki makro perspektivlər fonunda qızıl qiymətinin 2025-ci ilin sonuna qədər 3 700–4 000 ABŞ dolları, 2026-cı ilin ortalarında isə çox ciddi təzyiqlə 5 000 ABŞ dollarına qədər yüksəlməsi mümkün ehtimallar sırasındadır.

Paylaş:
26

Aktual

Cəmiyyət

AYNA: Bakıda marşrut xətlərinə 2300-dən çox avtobus cəlb ediləcək

Siyasət

Prezident forum iştirakçılarına müraciət edib

Cəmiyyət

Tullantı sularını düzgün idarə etməyən fiziki şəxslər 1000 manatadək cərimələnəcək - XƏBƏRDARLIQ

Rəsmi

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirildi - FƏRMAN

İqtisadiyyat

Dünya bazarlarında qızılın qiyməti 3700 dollara yaxınlaşıb - REKORD

Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 68 dolları ötüb

ADY-də ABŞ-nin biznes nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

ADY ilə bu yay səfər etmiş xarici sərnişinlərin sayı artıb

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda 8 ayda dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozu üstələyib

Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

Azərbaycanla Macarıstan neft-qaz və enerji məsələlərini müzakirə ediblər

Azərbaycan neftinin qiyməti azalıb

Son xəbərlər

Dünya bazarlarında qızılın qiyməti 3700 dollara yaxınlaşıb - REKORD

Bu gün, 10:29

Prezident forum iştirakçılarına müraciət edib

Bu gün, 10:08

Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 68 dolları ötüb

Bu gün, 09:52

Boş qalan yerlərə qəbul olan abituriyentlərin qeydiyyatı başlayır

Bu gün, 09:37

Xalq rəssamı Nazim Bəykişiyev vəfat edib

Bu gün, 09:23

Gəncədə qapı arxasında qalan uşaqlar xilas edilib

Bu gün, 09:08

​​​​​​​Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:59

Gəncədə III MDB Oyunlarına test xarakteri daşıyan güllə atıcılığı üzrə çempionat keçirilir

08 / 09 / 2025, 21:40

Azərbaycan millisinin heyətinə yeni futbolçular cəlb edilib

08 / 09 / 2025, 17:54

Səhiyyə Nazirliyində “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tibbi xidmətin təşkili” ilə bağlı İşçi qrupunun ilk iclası keçirilib

08 / 09 / 2025, 17:43

Bu gün görkəmli sənətkar Habil Əliyevin anım günüdür

08 / 09 / 2025, 17:34

Ceyhun Bayramov Cibuti XİN-in baş katibi ilə görüşüb - FOTO

08 / 09 / 2025, 17:25

Bakıxanov qəsəbəsində yol təmir olunur

08 / 09 / 2025, 17:11

Universitetlərə qeydiyyat müddəti uzadılıb

08 / 09 / 2025, 16:52

Tullantı sularını düzgün idarə etməyən fiziki şəxslər 1000 manatadək cərimələnəcək - XƏBƏRDARLIQ

08 / 09 / 2025, 16:37

AYNA: Bakıda marşrut xətlərinə 2300-dən çox avtobus cəlb ediləcək

08 / 09 / 2025, 16:34

Naxçıvanda hərbi vəzifəlilərlə təlim toplanışı başa çatıb - VİDEO

08 / 09 / 2025, 16:30

Qalada Əncir festivalı keçirilib - FOTO

08 / 09 / 2025, 15:57

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin Döyüş Bayrağı haqqında Əsasnamə və Döyüş Bayrağının təsviri təsdiqləndi - FOTO

08 / 09 / 2025, 15:47

İctimai-iaşə obyektlərində növbəti monitorinqlərə başlanılır

08 / 09 / 2025, 15:37
Bütün xəbərlər