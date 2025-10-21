AMB 21 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı oktyabrın 21-ə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az AMB-yə istinadən xəbər verir ki, ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq qalıb və 1,7000 manat təşkil edib.
Avronun manata olan nisbətdə məzənnəsi 1,9780 manat, 1 türk lirəsinin məzənnəsi 0,0405 manat, 100 rus rublunun məzənnəsi isə 2,1002 manat təşkil edib.
|Kod
|Məzənnə
|USD
|1,7
|EUR
|1,978
|AUD
|1,1057
|BYN
|0,5594
|BGN
|1,0114
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1193
|CZK
|0,0814
|CNY
|0,2388
|DKK
|0,2649
|GEL
|0,6264
|HKD
|0,2189
|INR
|0,0193
|GBP
|2,2767
|SEK
|0,1802
|CHF
|2,1436
|ILS
|0,5177
|CAD
|1,21
|KWD
|5,5566
|KZT
|0,3158
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5085
|MDL
|0,1008
|NOK
|0,1688
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6023
|PLN
|0,4669
|RON
|0,3889
|RUB
|2,1002
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3127
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3217
|TRY
|0,0405
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0407
|JPY
|1,1249
|NZD
|0,9742
