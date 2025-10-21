 AMB 21 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

AMB 21 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:15 - Bu gün
AMB 21 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı oktyabrın 21-ə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az AMB-yə istinadən xəbər verir ki, ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq qalıb və 1,7000 manat təşkil edib.

Avronun manata olan nisbətdə məzənnəsi 1,9780 manat, 1 türk lirəsinin məzənnəsi 0,0405 manat, 100 rus rublunun məzənnəsi isə 2,1002 manat təşkil edib.

Kod Məzənnə
USD 1,7
EUR 1,978
AUD 1,1057
BYN 0,5594
BGN 1,0114
AED 0,4628
KRW 0,1193
CZK 0,0814
CNY 0,2388
DKK 0,2649
GEL 0,6264
HKD 0,2189
INR 0,0193
GBP 2,2767
SEK 0,1802
CHF 2,1436
ILS 0,5177
CAD 1,21
KWD 5,5566
KZT 0,3158
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5085
MDL 0,1008
NOK 0,1688
UZS 0,0141
PKR 0,6023
PLN 0,4669
RON 0,3889
RUB 2,1002
RSD 0,0169
SGD 1,3127
SAR 0,4533
xdr 2,3217
TRY 0,0405
TMT 0,4857
UAH 0,0407
JPY 1,1249
NZD 0,9742
Paylaş:
67

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev və Kasım-Jomart Tokayev Astanada “Alem.ai” Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində olublar - FOTO

Rəsmi

Azərbaycan-Qazaxıstan sənədləri mübadilə olunub - FOTO

Siyasət

Sahibə Qafarova və Alen Simonyan Cenevrədə görüşüb - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

İqtisadiyyat

Dəmiryol Muzeyində “Qara qızılın saldığı dəmir yollar” sərgisi açılıb - FOTO

ADY: Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edilir

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Azərbaycan neftinin qiyməti 62 dollardan aşağı enib

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 250 dolları ötüb

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 400 dollara yaxınlaşır

Son xəbərlər

Dəmiryol Muzeyində “Qara qızılın saldığı dəmir yollar” sərgisi açılıb - FOTO

Bu gün, 17:02

Bakı, Gəncə və Sumqayıt Apellyasiya Məhkəmələrinə hakimlər təyin ediləcək

Bu gün, 16:52

İlham Əliyev və Kasım-Jomart Tokayev Astanada “Alem.ai” Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində olublar - FOTO

Bu gün, 16:51

Azərbaycan və İran nümayəndələri arasında mobil rabitə şəbəkələrinin tənzimlənməsi üzrə görüş keçirilib

Bu gün, 16:38

Milli Məclisin 24 oktyabrda keçiriləcək iclasında 17 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 16:14

AQTA: Bəzi bölgələrdə müxtəlif mənşəli heyvanların bir yerdə saxlanması qaydaları pozulur

Bu gün, 16:07

MEDİA və “Euronews”un birgə təlim proqramı başlayır

Bu gün, 15:56

ADY: Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edilir

Bu gün, 15:42

Şöbə müdiri: Dabaq xəstəliyinin qida məhsulları vasitəsilə insanlara keçmə ehtimalı sıfıra yaxındır

Bu gün, 15:40

Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Azadlıq meydanının qarşısındakı yol təmir olunacaq

Bu gün, 15:27

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 15:18

Avqustda Ramiz Mehdiyevlə bağlı kompleks əməliyyat-texniki tədbirlər həyata keçirilib

Bu gün, 15:05

Tokayev: Qazaxıstan və Azərbaycan yaxın gələcəkdə ticarət dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdırmaq niyyətindədir

Bu gün, 14:57

Tokayev Azərbaycan Prezidentinə qazax milli geyimini hədiyyə edib

Bu gün, 14:50

Azərbaycan və Qazaxıstan Prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Bu gün, 14:13

Azərbaycan-Qazaxıstan sənədləri mübadilə olunub - FOTO

Bu gün, 14:11

Sahibə Qafarova və Alen Simonyan Cenevrədə görüşüb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:57

AFFA klubları cərimələdi – SİYAHI

Bu gün, 13:53

Dövlət başçısı: Zəngəzur dəhlizinin açılması 2028-ci ilin sonunadək baş verə bilər

Bu gün, 13:47

İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistana yüklərin tranzitinə dair bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb

Bu gün, 13:34
Bütün xəbərlər