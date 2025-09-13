 BDYPİ azyaşlıların sükan arxasına keçməsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

BDYPİ azyaşlıların sükan arxasına keçməsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

Qafar Ağayev11:19 - Bu gün
BDYPİ azyaşlıların sükan arxasına keçməsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi azyaşlıların sükan arxasına keçməsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib.

1news.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir:

"Ötən gün Ağdam rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində azyaşlının idarə etdiyi avtomobilin aşması və həmyaşıdının həlak olması hadisəsi dərin təəssüf doğurur. Bu faciə bir daha göstərir ki, yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərin sükan arxasına keçməsi yolverilməzdir və ağır nəticələrə gətirib çıxarır.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha vurğulayır ki, nəqliyyat vasitəsini yalnız qanunla müəyyən olunmuş yaş həddinə çatmış və sürücülük hüququna malik şəxslər idarə edə bilər. Bu qaydanın pozulması insan həyatı üçün ciddi təhlükə olmaqla yanaşı, qanuni məsuliyyət də doğurur.

Təəssüf ki, bəzi hallarda valideynlər və böyüklər məsuliyyətsizlik nümayiş etdirərək, azyaşlı övladlarının və ya ailə üzvlərindən birinin sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomobili idarə etməsinə şərait yaradırlar. Bu isə qanunla tam qadağan olunmaqla yanaşı, son dərəcə təhlükəli və məsuliyyətsiz bir addımdır. Belə halların nəticəsi yalnız sükan arxasında əyləşmiş azyaşlı üçün deyil, həm də digər sürücülər, sərnişinlər və piyadalar üçün faciəvi ola bilər.

Unutmayaq ki, övladlara qarşı ən böyük qayğı onların həyat və sağlamlığını qorumaqdır. Onları sükan arxasına keçməsinə şərait yaratmaqla yalnız öz övladınızı deyil, bütövlükdə hərəkət iştirakçılarınl təhlükə qarşısında qoymuş olursunuz.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha bütün hərəkət iştirakçılarını məsuliyyətli davranmağa və yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır".

Paylaş:
36

Aktual

Cəmiyyət

Bakı metropolitenində tarixi nailiyyət: interval 1 dəqiqə 45 saniyəyə endirildi

Cəmiyyət

Qızılağac Milli Parkında yanğın olub - VİDEO

Cəmiyyət

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinə qeydiyyat başladı

Cəmiyyət

Xocalının Badara kəndinə ilk köç: Sakinlərə mənzillərin açarları təqdim olundu - FOTO

Cəmiyyət

Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə qatarların yeni hərəkət cədvəli açıqlanıb

BDYPİ azyaşlıların sükan arxasına keçməsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

Sosial şəbəkələrdə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

İstanbuldan Bakıya gələn Azərbaycan vətəndaşında 153,5 qram kokain aşkar edilib

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

Himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı 53-ə çatıb

Sabah ilin ikinci və son Ay tutulması olacaq

Bəzi yerlərə leysan yağıb - Faktiki hava

Biləcəridə yük maşını körpüdən minik maşınının üzərinə aşdı, iki nəfər ölüb - FOTO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə qatarların yeni hərəkət cədvəli açıqlanıb

Bu gün, 11:36

BDYPİ azyaşlıların sükan arxasına keçməsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 11:19

Sosial şəbəkələrdə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 11:11

İstanbuldan Bakıya gələn Azərbaycan vətəndaşında 153,5 qram kokain aşkar edilib

Bu gün, 10:40

Kamçatkada 7,1 bal gücündə zəlzələ qeydə alındı, sunami təhlükəsi elan edildi

Bu gün, 10:33

Qızılağac Milli Parkında yanğın olub - VİDEO

Bu gün, 09:56

Əvəz Zeynallı ilə birlikdə həbs olunan Elnur Şükürov azadlığa buraxılıb

Bu gün, 09:49

Azərbaycan boksçuları dünya çempionatında 2 bürünc medal qazanıblar

Bu gün, 09:46

Azərbaycanın turizm imkanları Yaponiyada tanıdılıb - FOTO

12 / 09 / 2025, 17:58

NİİM-dən həm piyadalara, həm də sürücülərə çağırış: Diqqətli olun

12 / 09 / 2025, 17:49

Bəxtiyar Vahabzadənin 100 illik yubileyinə həsr olunan “Filologiya üzrə elm müsabiqəsi” keçiriləcək

12 / 09 / 2025, 17:39

Buraxılış və Azərbaycan dili imtahanının nəticələri elan olunub

12 / 09 / 2025, 17:28

Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə hərəkət cədvəli avtomobil yollarının təmiri işlərinə uyğun optimallaşdırılıb

12 / 09 / 2025, 17:25

Qazaxıstan və Özbəkistan turizm sənayesi nümayəndələri üçün Azərbaycana tanışlıq səfəri təşkil edilib

12 / 09 / 2025, 17:20

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinə qeydiyyat başladı

12 / 09 / 2025, 16:59

“PAŞA Holding”in təşkil etdiyi növbəti “INMerge” İnnovasiya Sammitinə “Netflix”in həmtəsisçisi Mark Randolf gəlir! - FOTO

12 / 09 / 2025, 16:57

Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzi tabeliyində olan Doğum Evinin fəaliyyəti yenidən təşkil edilib - FOTO

12 / 09 / 2025, 16:50

BŞTİ-nin tabeliyindəki məktəblərdə 505 min 766 şagird təhsil alacaq

12 / 09 / 2025, 16:40

TuranBank Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası (ICD) ilə 15 milyon ABŞ dolları həcmində saziş imzalayıb

12 / 09 / 2025, 16:35

Bakıda bir küçədə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq

12 / 09 / 2025, 16:17
Bütün xəbərlər