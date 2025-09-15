 Silk Way West Airlines GE Aerospace ilə xidmət müqaviləsini uzadır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Silk Way West Airlines GE Aerospace ilə xidmət müqaviləsini uzadır

15:38 - Bu gün
Silk Way West Airlines GE Aerospace ilə xidmət müqaviləsini uzadır

Silk Way West Airlines şirkəti böyüməkdə olan geniş gövdəli Boeing təyyarə parkını dəstəkləmək məqsədilə GE Aerospace ilə xidmət müqaviləsinin uzadılması barədə elan ediblər.

Müqaviləyə əsasən beş GEnx-2B ilə işləyən 747-8 yük təyyarəsinə, altı ədəd GE90-115B ilə işləyən 777 yük təyyarəsinə və sayı dördə çatan GE9X ilə çalışan 777-8 yük təyyarəsinə xidmətin göstərilməsi nəzərdə tutulur.

2021-2022-ci illərdə Silk Way West Airlines donanmasının modernləşdirilməsi strategiyası çərçivəsində Boeing 777 və Boeing 777-8 yük təyyarələrinin alışını elan etmişdi. Aviaşirkətin illik yük dövriyyəsi 500,000 tonu ötür və marşrut şəbəkəsi Avropa, MDB, Yaxın Şərq, Mərkəzi və Şərqi Asiya, həmçinin Amerika qitələrini əhatə edən 40-dan çox istiqaməti əhatə edir.

Silk Way West Airlines şirkətinin Əməliyyatlar üzrə Baş Direktoru Onno Pietersma deyib: “Bu əməkdaşlığın uzadılmasını elan etməkdən məmnunuq. Bu addım uzunmüddətli davamlı inkişaf strategiyamızın həyata keçirilməsinə kömək edəcək və dəyərli müştərilərimizə göstərdiyimiz xidmətləri davamlı olaraq təkmilləşdirməyimizə imkan yaradacaq.”

GE Aerospace şirkətinin Kommersiya Mühərrikləri və Xidmətləri üzrə Prezidenti və Baş İcraçı Direktoru Rassel Stouks bildirib:
“Silk Way West Airlines ilə münasibətlərimizi donanmanın modernləşdirilməsi mərhələsində daha da inkişaf etdirməkdən qürur duyuruq. GE Aerospace-in geniş gövdəli mühərrikləri aviasiya texnologiyasının zirvəsini təmsil edir, əməliyyat xərclərini azaltmaq və ətraf mühitə təsiri minimuma endirmək üçün nəzərdə tutulub.”

GE9X mühərriki dünyanın ən güclü kommersiya təyyarə mühərrikidir və öz sinfində ən yüksək yanacaq səmərəliliyinə malikdir. Yalnız Boeing 777X ailəsinə (777-9 və 777-8) tətbiq olunan GE9X əvvəlki nəsil mühərriklərlə müqayisədə 10% daha yaxşı yanacaq sərfiyyatı təmin edir.

2011-ci ildə istifadəyə verildiyi vaxtdan etibarən GEnx mühərrik ailəsi 62 milyon uçuş saatından çox fəaliyyət göstərib. Bu mühərrik indiyədək GE Aerospace-in ən sürətlə satılan, yüksək itələmə gücünə malik mühərriki hesab olunur və hazırda xidmətdə və sifarişdə, ehtiyat mühərriklər də daxil olmaqla, 3 600-dən çox mühərrik mövcuddur.

1990-cı ildə buraxılmış GE90 mühərriki GE Aerospace şirkətinin 45 ton (100 min funt) güc sinfindəki ilk mühərrikidir və son 25 ildə texnoloji cəhətdən ən inkişaf etmiş kommersiya turbofan mühərriki hesab edilib. Bu mühərrik ilk dəfə kompozit fan qanadlarından və 3D çap texnologiyası ilə hazırlanmış hissədən istifadə edən kommersiya mühərriki olmuşdur.

Bu gün bütün GE Aerospace kommersiya mühərrikləri Dayanıqlı Aviasiya Yanacağı (SAF) qarışıqları ilə işləmək üçün sertifikatlaşdırılıb.

Silk Way West Airlines haqqında

2012-ci ildə İpək Yolunun mərkəzində yerləşən Bakıda təsis edilmiş Silk Way West Airlines şirkəti Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında xüsusi Boeing 777F, 747-8F və 747-400F təyyarələri ilə bütün dünya üzrə hər ay yüzlərlə uçuş həyata keçirir. Aviaşirkətin illik yük dövriyyəsi 500,000 tonu ötür və marşrut şəbəkəsi Avropa, MDB, Yaxın Şərq, Mərkəzi və Şərqi Asiya, həmçinin Amerika qitələrində 40-dan çox istiqaməti əhatə edir.

GE Aerospace haqqında

GE Aerospace qlobal aviasiya mühərrikləri, xidmətləri və sistemləri üzrə liderdir və təxminən 45000 kommersiya, 25000 hərbi təyyarə mühərrikindən ibarət bazanı idarə edir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən təxminən 53000 əməkdaşı və yüz ildən artıq innovasiya təcrübəsi ilə GE Aerospace aviasiyanın gələcəyini yaratmağı, insanları səmaya qaldırmağı və onların təhlükəsiz dönüşünü təmin etməyi öz öhdəsinə götürür. GE Aerospace və tərəfdaşları barədə daha ətraflı məlumatı www.geaerospace.com saytında əldə etmək olar.

Reklam hüququnda

Paylaş:
73

Aktual

Cəmiyyət

Şuşada külli miqdarda silah-sursat aşkarlanıb - BİRGƏ MƏLUMAT

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib - YENİLƏNİB

Rəsmi

ICESCO-nun Baş direktoru “Dostluq” ordeni ilə təltif edilib

Rəsmi

Prezident Xocalının Badara, Daşbulaq, Seyidbəyli və Şuşakənd kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb - FOTO

Cəmiyyət

Şuşada külli miqdarda silah-sursat aşkarlanıb - BİRGƏ MƏLUMAT

İki gün leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

“Avrora Qrup” məktəbliləri belə sevindirdi - VİDEO

Samuxda avtomobil mağazaya çırpılıb, xəsarət alanlar var

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

Bir sıra avtobus marşrutlarının hərəkət sxemi dəyişdirilir

Nazir: “Valideynlər məktəb direktorunun fəaliyyətini qiymətləndirə biləcəklər”

Aparıcının səsləndirdiyi nifrət nitqinə görə “Space TV”nin yayımı 6 saatlıq dayandırılacaq

Seyidbəyli kəndinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Şuşada külli miqdarda silah-sursat aşkarlanıb - BİRGƏ MƏLUMAT

Bu gün, 18:09

İki gün leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:45

“Avrora Qrup” məktəbliləri belə sevindirdi - VİDEO

Bu gün, 17:33

Kirayə mənzil mexanizmindən faydalanan ailələrin sayı 8 mini ötüb

Bu gün, 17:24

Samuxda avtomobil mağazaya çırpılıb, xəsarət alanlar var

Bu gün, 17:07

Baş nazirdən SƏRƏNCAM - Bakının bəzi əraziləri yenidən qurulacaq

Bu gün, 16:57

Azərbaycan Mərkəzi Bankı üç kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Bu gün, 16:42

Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025-ün Uniforma və Akkreditasiya Mərkəzi fəaliyyətə başladı

Bu gün, 16:27

Prezident İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:20

Silk Way West Airlines GE Aerospace ilə xidmət müqaviləsini uzadır

Bu gün, 15:38

ICESCO-nun Baş direktoru “Dostluq” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 15:33

Prezident Xocalının Badara, Daşbulaq, Seyidbəyli və Şuşakənd kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 15:31

İsmayıllıda ət satışı məntəqəsinin qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:19

AK Parti: Türkiyə ilə Azərbaycan çiyin-çiyinə addımlamağa davam edəcək

Bu gün, 14:56

Bu gün unudulmaz bəstəkar Vasif Adıgözəlovun anım günüdür

Bu gün, 14:49

Paytaxtda oğurluq və soyğunçuluq edən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 14:31

Qanunsuz ovlanmış 1873 ədəd krevet götürülüb

Bu gün, 14:01

Masazırda 57 yaşlı kişi elektrik cərəyanı vurması nəticəsində dünyasını dəyişib

Bu gün, 13:12

Yağış, külək - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:58

Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığı inkişaf etdirilir - VİDEO

Bu gün, 12:52
Bütün xəbərlər