 "Avrora Qrup" məktəbliləri belə sevindirdi - VİDEO
Cəmiyyət

"Avrora Qrup" məktəbliləri belə sevindirdi - VİDEO

17:33 - Bu gün
“Avrora Qrup” məktəbliləri belə sevindirdi - VİDEO

Ölkəmizdə təhsilin inkişafı və məktəbli uşaqların elmə həvəsləndirilməsi üçün daim əməli addımlar atan “Avrora Qrup”, bu il də ənənəsini davam etdirərək “Böyük Dayaq” İctimai Birliyi ilə birgə sosial layihəsini uğurla həyata keçirib.

Layihə çərçivəsində Qəbələ rayonunun ucqar kəndlərində yaşayan aztəminatlı, şəhid və qazi ailələrinin övladları məktəbli forması, çanta, ayaqqabı və dərs ləvazimatları ilə təmin olunub. Layihə Daşca, Zarağan, Xırxatala, Bayramkoxalı, Böyük Əmili və Mamaylı kəndlərinin şagirdlərini əhatə edib.

Bundan əlavə, Avrora Qrup “Böyük Dayaq” İctimai Birliyi ilə birlikdə kənd məktəblərində şagirdlərin valideynləri üçün maarifləndirici təlim həyata keçirib. “Qız uşaqları təhsildən yayınmasın” mövzusunda keçirilən 3 mərhələli maarifləndirici təlim proqramı uğurla başa çatıb və iştirakçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

“Avrora Qrup” 2025-ci il üçün “Korporativ Sosial Məsuliyyət Proqramı”nda uşaqlara xüsusi yer ayırıb. İl boyu keçirilən sosial layihələrin əsas məqsədi uşaqların üzündə təbəssüm yaratmaq, onların yanında olmaq və müxtəlif istiqamətlərdə dəstək göstərməkdir.

Uşaqlar bizim gələcəyimizdir və onların təbəssümü bizim üçün ən böyük dəyərdir.

