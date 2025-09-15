 Azərbaycan Mərkəzi Bankı üç kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Azərbaycan Mərkəzi Bankı üç kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Qafar Ağayev16:42 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı üç kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Ləman", "Stumul" və "İnci Kredo" kredit ittifaqlarına icrası məcburi göstəriş verib.

1news.az bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, kredit ittifaqları 2024-cü ilin kənar auditdən keçmiş maliyyə hesabatlarını təqdim etmədiyindən, "Kredit ittifaqları haqqında" qanunun 17.3-cü maddəsinin tələbi təmin edilməyib. "Kredit ittifaqına bank əməliyyatının həyata keçirilməsi üçün lisenziya verilməsi Qaydası"nın 4.4.4-cü yarımbəndinin tələblərini rəhbər tutaraq, kredit təşkilatlarından maliyyə hesabatlarının kənar auditdən keçməsi, təsdiqedici sənədlər əlavə edilməklə quruma rəsmi məlumat verilməsi tələb olunub.

50

