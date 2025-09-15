 İki gün leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

İki gün leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

17:45 - Bu gün
İki gün leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 16-dan 17-nə keçən gecədən başlayaraq 17-si axşamadək arabir yağış yağacağı gözlənilir.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Yarımadanın bəzi yerlərində yağışın leysan xarakterli olacağı , şimşək çaxacağı ehtimalı var.

Azərbaycanın rayonlarında isə sentyabrın 16-sı axşamdan 21-dək fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə yağışın sulu qara keçəcəyi gözlənilir.

Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısamüddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur.

Paylaş:
38

Aktual

Cəmiyyət

Şuşada külli miqdarda silah-sursat aşkarlanıb - BİRGƏ MƏLUMAT

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib - YENİLƏNİB

Rəsmi

ICESCO-nun Baş direktoru “Dostluq” ordeni ilə təltif edilib

Rəsmi

Prezident Xocalının Badara, Daşbulaq, Seyidbəyli və Şuşakənd kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb - FOTO

Cəmiyyət

Şuşada külli miqdarda silah-sursat aşkarlanıb - BİRGƏ MƏLUMAT

İki gün leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

“Avrora Qrup” məktəbliləri belə sevindirdi - VİDEO

Samuxda avtomobil mağazaya çırpılıb, xəsarət alanlar var

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

Bakı aeroportundan taksilərlə bağlı açıqlama: Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır

Məktəblərdə bullinq: nəticələri və qarşısının alınma yolları

Yeni tədris ilində 2,2 milyon təhsilalan olacaq - Nazir

Qızılağac Milli Parkında yanğın söndürülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Şuşada külli miqdarda silah-sursat aşkarlanıb - BİRGƏ MƏLUMAT

Bu gün, 18:09

İki gün leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:45

“Avrora Qrup” məktəbliləri belə sevindirdi - VİDEO

Bu gün, 17:33

Kirayə mənzil mexanizmindən faydalanan ailələrin sayı 8 mini ötüb

Bu gün, 17:24

Samuxda avtomobil mağazaya çırpılıb, xəsarət alanlar var

Bu gün, 17:07

Baş nazirdən SƏRƏNCAM - Bakının bəzi əraziləri yenidən qurulacaq

Bu gün, 16:57

Azərbaycan Mərkəzi Bankı üç kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Bu gün, 16:42

Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025-ün Uniforma və Akkreditasiya Mərkəzi fəaliyyətə başladı

Bu gün, 16:27

Prezident İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:20

Silk Way West Airlines GE Aerospace ilə xidmət müqaviləsini uzadır

Bu gün, 15:38

ICESCO-nun Baş direktoru “Dostluq” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 15:33

Prezident Xocalının Badara, Daşbulaq, Seyidbəyli və Şuşakənd kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 15:31

İsmayıllıda ət satışı məntəqəsinin qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:19

AK Parti: Türkiyə ilə Azərbaycan çiyin-çiyinə addımlamağa davam edəcək

Bu gün, 14:56

Bu gün unudulmaz bəstəkar Vasif Adıgözəlovun anım günüdür

Bu gün, 14:49

Paytaxtda oğurluq və soyğunçuluq edən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 14:31

Qanunsuz ovlanmış 1873 ədəd krevet götürülüb

Bu gün, 14:01

Masazırda 57 yaşlı kişi elektrik cərəyanı vurması nəticəsində dünyasını dəyişib

Bu gün, 13:12

Yağış, külək - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:58

Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığı inkişaf etdirilir - VİDEO

Bu gün, 12:52
Bütün xəbərlər