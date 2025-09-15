 Paytaxt yolllarında svetoforlara “yaşıl dalğa” rejimi tətbiq edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Paytaxt yolllarında svetoforlara “yaşıl dalğa” rejimi tətbiq edilib

09:01 - Bu gün
Paytaxt yolllarında svetoforlara “yaşıl dalğa” rejimi tətbiq edilib

Yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən təhsil ocaqlarının yaxınlığında sıxlıq və tıxacın yaranmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

Bu məqsədlə səhər saatlarından başlayaraq paytaxtın bir neçə küçə və prospektində svetoforlara “yaşıl dalğa” rejimi tətbiq edilir. Bununla yanaşı, nəqliyyat sıxlığına səbəb olan halların aradan qaldırılması üçün Mərkəzin əməkdaşları mütəmadi yol polisi ilə əlaqədədir.

Paylaş:
60

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Nikaraquanın həmprezidentlərini təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyev Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində olub - FOTO

Cəmiyyət

Bakının işğaldan azad olunmasının 107-ci ildönümüdür

Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” şəhid ailələrindən olan birinci sinif şagirdlərini məktəb ləvazimatları ilə təmin etdi – FOTO

Cəmiyyət

“Garabagh Resort & SPA” – Naftalanda sağlamlığın və rahatlığın ünvanı

AZAL turizm gününə özəl endirim kampaniyası elan edir

Pirəkəşkül və Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Komitə sədri: Qaraxanbəyli kəndi təxminən 6 min nəfərin məskunlaşması üçün nəzərdə tutulub

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

Bakı aeroportundan taksilərlə bağlı açıqlama: Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır

Bakı metropolitenində tarixi nailiyyət: interval 1 dəqiqə 45 saniyəyə endirildi

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinə qeydiyyat başladı

“SAVALAN – ASPI Winery” məhsulları Londonda keçirilən “IWSC 2025” müsabiqəsində növbəti dəfə mükafata layiq görülüb – FOTO

Son xəbərlər

Dövlət başçısı Nikaraquanın həmprezidentlərini təbrik edib

Bu gün, 11:22

“Garabagh Resort & SPA” – Naftalanda sağlamlığın və rahatlığın ünvanı

Bu gün, 11:09

AZAL turizm gününə özəl endirim kampaniyası elan edir

Bu gün, 11:07

İlham Əliyev Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində olub - FOTO

Bu gün, 10:52

Pirəkəşkül və Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 10:45

Komitə sədri: Qaraxanbəyli kəndi təxminən 6 min nəfərin məskunlaşması üçün nəzərdə tutulub

Bu gün, 10:38

Sabirabadda 42 yaşlı kişi qətlə yetirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:34

“Bilik Günü”ndə Balaxanıdan Berkliyə uzanan yol - FOTO

Bu gün, 10:30

Bakının işğaldan azad olunmasının 107-ci ildönümüdür

Bu gün, 10:17

Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 10:12

“McDonald’s Azərbaycan” şəhid ailələrindən olan birinci sinif şagirdlərini məktəb ləvazimatları ilə təmin etdi – FOTO

Bu gün, 10:04

Prezident Xocalının Daşbulaq kəndində tut bağında görülmüş işlərlə tanış olub - FOTO

Bu gün, 09:58

İlham Əliyev Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndində olub - FOTO

Bu gün, 09:43

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:33

Kəlbəcərə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Bu gün, 09:17

Bakıda mənzildən meyit tapılıb

Bu gün, 09:13

DYP yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Bu gün, 09:02

Paytaxt yolllarında svetoforlara “yaşıl dalğa” rejimi tətbiq edilib

Bu gün, 09:01

Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb

Bu gün, 08:59

Bakıda sıxlıq olan yollar - SİYAHI

Bu gün, 08:25
Bütün xəbərlər