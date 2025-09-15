 Bakıda mənzildən meyit tapılıb | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Bakıda mənzildən meyit tapılıb

09:13 - Bu gün
Bakıda mənzildən meyit tapılıb

Bakıda mənzildən meyit tapılıb.

Bu barədə 1news.az-a FHN-in mətbuat xidmətimdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda 1 nəfərin mənzildə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

Məlumatla əlaqədar Nazirliyin Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunublar.

Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 1 nəfərin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

