 Prezident Xocalının Daşbulaq kəndində tut bağında görülmüş işlərlə tanış olub - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

Prezident Xocalının Daşbulaq kəndində tut bağında görülmüş işlərlə tanış olub - FOTO

09:58 - Bu gün
Prezident Xocalının Daşbulaq kəndində tut bağında görülmüş işlərlə tanış olub - FOTO

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 15-də Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində 13 hektar sahədə salınmış tut bağında olub.

1news.az xəbər verir ki, dövlət başçısına görülmüş işlər barədə məlumat verildi.

Bildirildi ki, burada Çin Xalq Respublikasından idxal olunmuş 130 min ting əkilib. Tut bağında damcılı suvarma sistemi yaradılıb.

Qeyd olunub ki, 2026-cı ildə 100 ton, 2030-cu ildə isə 500 ton tut yarpağının istehsalı planlaşdırılır. Proqnozlaşdırılan barama istehsalı gələn ildən başlayaraq 5 il ərzində 60 tondur. Bu ilin oktyabr-noyabr aylarında əlavə 150 hektar sahədə damcılı suvarma sisteminin tətbiqi və təxminən 1,5 milyon tut tinginin əkilməsi, klaster modeli əsasında tut bağının salınması, ətrafda kümxanaların qurulması, ipəkqurdunun bəslənməsi, yaş barama istehsalı, həmçinin məhsulun emal prosesinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Burada 25 nəfər daimi işlə təmin olunub. Mövsümi işlərə isə 750 nəfər cəlb ediləcək.

Paylaş:
51

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Nikaraquanın həmprezidentlərini təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyev Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində olub - FOTO

Cəmiyyət

Bakının işğaldan azad olunmasının 107-ci ildönümüdür

Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” şəhid ailələrindən olan birinci sinif şagirdlərini məktəb ləvazimatları ilə təmin etdi – FOTO

Rəsmi

Dövlət başçısı Nikaraquanın həmprezidentlərini təbrik edib

İlham Əliyev Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində olub - FOTO

Prezident Xocalının Daşbulaq kəndində tut bağında görülmüş işlərlə tanış olub - FOTO

İlham Əliyev Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndində olub - FOTO

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

Dövlət Başçısı Şimali Makedoniya Prezidentinə məktub ünvanlayıb

Masallının 5 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yolun əsaslı təmirinə 1,5 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirildi - FƏRMAN

İlham Əliyev Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində olub - FOTO

Son xəbərlər

Dövlət başçısı Nikaraquanın həmprezidentlərini təbrik edib

Bu gün, 11:22

“Garabagh Resort & SPA” – Naftalanda sağlamlığın və rahatlığın ünvanı

Bu gün, 11:09

AZAL turizm gününə özəl endirim kampaniyası elan edir

Bu gün, 11:07

İlham Əliyev Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində olub - FOTO

Bu gün, 10:52

Pirəkəşkül və Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 10:45

Komitə sədri: Qaraxanbəyli kəndi təxminən 6 min nəfərin məskunlaşması üçün nəzərdə tutulub

Bu gün, 10:38

Sabirabadda 42 yaşlı kişi qətlə yetirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:34

“Bilik Günü”ndə Balaxanıdan Berkliyə uzanan yol - FOTO

Bu gün, 10:30

Bakının işğaldan azad olunmasının 107-ci ildönümüdür

Bu gün, 10:17

Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 10:12

“McDonald’s Azərbaycan” şəhid ailələrindən olan birinci sinif şagirdlərini məktəb ləvazimatları ilə təmin etdi – FOTO

Bu gün, 10:04

Prezident Xocalının Daşbulaq kəndində tut bağında görülmüş işlərlə tanış olub - FOTO

Bu gün, 09:58

İlham Əliyev Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndində olub - FOTO

Bu gün, 09:43

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:33

Kəlbəcərə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Bu gün, 09:17

Bakıda mənzildən meyit tapılıb

Bu gün, 09:13

DYP yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Bu gün, 09:02

Paytaxt yolllarında svetoforlara “yaşıl dalğa” rejimi tətbiq edilib

Bu gün, 09:01

Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb

Bu gün, 08:59

Bakıda sıxlıq olan yollar - SİYAHI

Bu gün, 08:25
Bütün xəbərlər