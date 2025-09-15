 Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib

10:12 - Bu gün
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Bakının erməni-bolşevik işğalından azad olunmasının 107-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

"Bakının işğaldan azad edilməsinin 107-ci ildönümü münasibətilə azərbaycanlı qardaşlarımızı ən səmimi arzularımızla təbrik edirik. Müstəqillik uğrunda canını fəda edən bütün şəhidlərimizi rəhmət, minnət və ehtiramla yad edirik",- məlumatda qeyd edilib.

