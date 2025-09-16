 Koroğlu Rəhimov küçəsində nəzərdə tutulan dəyişikliklərin təfərrüatları açıqlanıb - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Koroğlu Rəhimov küçəsində nəzərdə tutulan dəyişikliklərin təfərrüatları açıqlanıb - VİDEO

10:30 - Bu gün
Koroğlu Rəhimov küçəsində nəzərdə tutulan dəyişikliklərin təfərrüatları açıqlanıb - VİDEO

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Bakının Koroğlu Rəhimov küçəsində hərəkətin təşkilində dəyişikliklər edir.

Bu barədə 1news.az-a AYNA-dan bildirilib.

Qeyd edilib ki, dəyişikliklərə əsasən, Koroğlu Rəhimov küçəsinin Fətəli xan Xoyski küçəsi ilə kəsişməsindən Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişməsinədək olan hissədə birtərəfli hərəkət təmin ediləcək. Koroğlu Rəhimov küçəsinə paralel yerləşən və əsasən istifadəsiz qalan küçədə də birtərəfli hərəkətin təşkili nəzərədə tutulub. Bununla da yolun funksionallığı artırılacaq. Küçənin buraxıcılıq qabiliyyətini artırmaq məqsədilə yolun bir tərəfində parklanma ləğv ediləcək. Burada avtomobillər üçün geriyədönmə yerləri təşkil olunacaq.

Dəyişiklik nəticəsində sürücülərin diqqət etməli olduğu vacib məqamlar var. Belə ki, Koroğlu Rəhimov küçəsindən "Gənclik" metrostansiyası istiqamətində getmək istəyən nəqliyyat vasitələri irəlidə – Koroğlu Rəhimov və Həsən Əliyev küçələrinin kəsişməsindəki geridönmə yerindən istifadə edərək fasiləsiz şəkildə Fətəli xan Xoyski küçəsinə daxil ola biləcəklər.

Eyni zamanda, Həsən Əliyev küçəsindən gələrək Koroğlu Rəhimov küçəsinə daxil olmaq istəyənlər parkın yanından – əsas küçəyə paralel yerləşən hissədən keçərək sola hərəkətlərini davam etdirəcəklər. Koroğlu Rəhimov küçəsində birtərəfli hərəkət təşkil edildiyindən ərazidən keçən 13 nömrəli marşrut avtobusu Həsən Əliyev küçəsindən Fətəli xan Xoyski küçəsi istiqamətində hərəkət edərkən Koroğlu Rəhimov küçəsinə paralel, parkın yanındakı küçədən istifadə edəcək. Sərnişinlərin rahatlığı üçün ərazidə yeni dayanacaq məntəqələri təşkil ediləcək. Burada mövcud olan adacıqlar isə avtobusların və digər nəqliyyat vasitələrinin rahat manevr etməsi üçün istifadə olunacaq.

Atatürk prospektindən Əlövsət Əbdülrəhimov küçəsi ilə hərəkət edən nəqliyyat vasitələri Həsən Əliyev küçəsi ilə metronun "Gənclik" stansiyası istiqamətində getmək istədikdə parkın yanından birbaşa birinci döngədən istifadə etməli olacaqlar.

Əlövsət Əbdülrəhimov küçəsindəki parkın sonunda, Koroğlu Rəhimov küçəsinə olan ikinci döngə nəqliyyat vasitələrinin qarşıda, Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədə yalnız sola – metronun "Nəriman Nərimanov" stansiyası istiqamətində hərəkət etmələrini təmin edəcək.

Sürücülərin dəyişiklikləri rahat uyğunlaşması və gedəcəkləri istiqamətləri öncədən müəyyən etmələri üçün ərazidə müvafiq yol nişanları və məlumat lövhələri quraşdırılacaq. Piyadaların təhlükəsizliyi üçün Koroğlu Rəhimov və Fətəli xan Xoyski küçələrinin kəsişməsində işıqforla tənzimlənən piyada keçidləri təşkil olunacaq.

Daha bir dəyişikliyə əsasən, Koroğlu Rəhimov küçəsinin Təbriz küçəsi ilə kəsişməsindən Fətəli xan Xoyski küçəsi ilə kəsişməsinədək olan hissəsində əlavə hərəkət zolağı təşkil olunmaqla bu istiqamətdə 3 hərəkət zolağı təmin ediləcək. Əks istiqamətdə isə zolaqların sayı dəyişməz olaraq qalacaq.

Paylaş:
68

Aktual

Rəsmi

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Füzuliyə gəlib

Cəmiyyət

Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd yolunun tikintisi 95% icra olunub

Cəmiyyət

Bakı DYP “Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi” ilə əlaqədar müraciət edib

Cəmiyyət

Bakıda 16 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI

Cəmiyyət

Bakıda evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlanıb

Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə IX qrant müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

Azərbaycanla Qazaxıstan ikiqat vergitutmanı aradan qaldırır

Polis Akademiyasında Bilik günü və andiçmə mərasimi keçirilib - VİDEO

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

Bakı metropolitenində tarixi nailiyyət: interval 1 dəqiqə 45 saniyəyə endirildi

Nazir: “Valideynlər məktəb direktorunun fəaliyyətini qiymətləndirə biləcəklər”

Aparıcının səsləndirdiyi nifrət nitqinə görə “Space TV”nin yayımı 6 saatlıq dayandırılacaq

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinə qeydiyyat başladı

Son xəbərlər

Bakıda evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlanıb

Bu gün, 13:01

Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə IX qrant müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 12:57

Azərbaycanla Qazaxıstan ikiqat vergitutmanı aradan qaldırır

Bu gün, 12:48

Polis Akademiyasında Bilik günü və andiçmə mərasimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 12:41

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Füzuliyə gəlib

Bu gün, 12:24

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarovla vida mərasimi keçirilir

Bu gün, 12:15

Ötən gün aşkarlanan qanunsuz silah-sursatın sayı aşkarlanıb

Bu gün, 12:06

Azərbaycan XİN Meksikanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:53

Şahin Seyidzadə: “20 sentyabr dövlətçiliyimizin və milli birliyimizin simvoludur”

Bu gün, 11:51

2025-ci ilin ikinci Günəş tutulması bu tarixdə baş verəcək

Bu gün, 11:44

Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd yolunun tikintisi 95% icra olunub

Bu gün, 11:22

Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:15

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarovun nəşi Bakıya gətirilib

Bu gün, 11:12

AQTA xəstəliklərlə əlaqədar bəzi ölkələrdən malların idxalına məhdudiyyət qoyub

Bu gün, 11:11

Paytaxtda daha bir yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:08

Nazir: “SİMA İmza” mobil tətbiqi 5 milyon yüklənməyə çatıb

Bu gün, 10:53

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu tarixində ən işlək avqust ayını qeyd edib

Bu gün, 10:35

Koroğlu Rəhimov küçəsində nəzərdə tutulan dəyişikliklərin təfərrüatları açıqlanıb - VİDEO

Bu gün, 10:30

Dünya bazarında qızıl ucuzlaşıb, gümüş bahalaşıb

Bu gün, 10:18

Bakı DYP “Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi” ilə əlaqədar müraciət edib

Bu gün, 10:10
Bütün xəbərlər